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匯集27畫廊6拍賣行…亞洲藝術周 展出大量古今中華藏品

記者劉梓祁╱紐約報導
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來自北京的墨齋(Ink Studio)，攜自然畫家康春慧(中)參展。(記者劉梓祁╱攝影)
來自北京的墨齋(Ink Studio)，攜自然畫家康春慧(中)參展。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約亞洲周協會(Asia Week New York Association)主辦的「亞洲藝術周」本年進入第16周年，被視為收藏家、策展人和亞洲藝術愛好者的重要活動；本年藝術周已於13日啟動，環節涵蓋藝術展覽、藏品拍賣和交流活動，其中多家藝廊展出從古代跨至當代的中國瓷器、書法和畫作等。

根據主辦協會，本屆活動匯集了27家本地畫廊，以及六大國際拍賣行，如邦瀚斯(Bonhams)、佳士得(Christie's)和蘇富比(Sotheby's)等。此外，協會與大都會藝術博物館(MET)合作舉辦座談及晚會。

藝術周主席林奇(Brendan Lynch)表示，「我們依舊致力於讓來自世界各地的亞洲藝術愛好者、藏家和研究者齊聚一堂。」據介紹，「本年活動將呈獻古今並存的豐富藏品，從歷史悠久的珍貴文物到當代大師的藝術力作。」

當中，「 Dai Ichi Arts」的主理人張蕾(Beatrice Lei Chang)講解說，本次呈現主題為Mingei Modern」的特展，精選20世紀日本民藝運動先驅的重要陶藝、織品與繪畫作品。張蕾表示，「民藝」(Mingei)一詞在百年前即被提出，意為「民眾的工藝」(Minshuteki Kogei)，意在讚頌「無名性」且實用為本的匠人之美，且強調樸實、謙遜與自然的美感。

「藝倡畫廊」(Alisan Fine Arts)總監陳兆倫(Daniel Chen)表示，該畫廊此次呈現主題為「重構現實」(Reconstructed Realities)的展覽，展示古幹、李君毅和王無邪(Wucius Wong)三位水墨藝術家的最新作品。陳兆倫說，三人皆為20世紀至當代水墨藝術的拓新者，致力於以大膽的實驗手法顛覆傳統書法、構圖與創作方式，並成功將水墨藝術推向國際當代藝術舞台。當中，李君毅和王無邪來自香港。

同時，來自北京的墨齋(Ink Studio)本次攜自然畫家康春慧參展。墨齋主理人余國梁(Craig Yee)說，出生於新疆烏魯木齊的康春慧專注研究並臨摹新疆克孜爾石窟早期佛教壁畫，並將其中展現的多元特質重新融入當代創作。

在參展的「須彌」系列中，康春慧以「褶皺」為核心視覺元素，運用紅、白等從克孜爾石窟附近採集、研磨的天然礦物顏料，創造出立體的空間感。她說，「須彌」在印度教、耆那教和佛教觀念中象徵著居於世界中心的聖山，亦在東南亞多處佛教與神廟建築群的分層結構中得到具象化，因此藉由「褶皺」語彙重新定義「須彌」的多重意涵。

此外，Zetterquist Galleries、Ralph M. Chait Galleries和付秋萌畫廊(Fu Qiumeng Fine Art)等也將展出中國早期書畫或瓷器等藏品，地點和時間可於asiaweekny.com瀏覽。

「 Dai Ichi Arts」主理人張蕾講解主題為「Mingei Modern...
「 Dai Ichi Arts」主理人張蕾講解主題為「Mingei Modern」的特展。(記者劉梓祁╱攝影)

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