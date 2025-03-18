匯集27畫廊6拍賣行…亞洲藝術周 展出大量古今中華藏品

來自北京的墨齋(Ink Studio)，攜自然畫家康春慧(中)參展。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約亞洲周協會(Asia Week New York Association)主辦的「亞洲藝術周」本年進入第16周年，被視為收藏家、策展人和亞洲藝術愛好者的重要活動；本年藝術周已於13日啟動，環節涵蓋藝術展覽、藏品拍賣 和交流活動，其中多家藝廊展出從古代跨至當代的中國瓷器、書法和畫作等。

根據主辦協會，本屆活動匯集了27家本地畫廊，以及六大國際拍賣行，如邦瀚斯(Bonhams)、佳士得(Christie's)和蘇富比(Sotheby's)等。此外，協會與大都會 藝術博物館(MET)合作舉辦座談及晚會。

藝術周主席林奇(Brendan Lynch)表示，「我們依舊致力於讓來自世界各地的亞洲藝術愛好者、藏家和研究者齊聚一堂。」據介紹，「本年活動將呈獻古今並存的豐富藏品，從歷史悠久的珍貴文物到當代大師的藝術力作。」

當中，「 Dai Ichi Arts」的主理人張蕾(Beatrice Lei Chang)講解說，本次呈現主題為Mingei Modern」的特展，精選20世紀日本民藝運動先驅的重要陶藝、織品與繪畫作品。張蕾表示，「民藝」(Mingei)一詞在百年前即被提出，意為「民眾的工藝」(Minshuteki Kogei)，意在讚頌「無名性」且實用為本的匠人之美，且強調樸實、謙遜與自然的美感。

「藝倡畫廊」(Alisan Fine Arts)總監陳兆倫(Daniel Chen)表示，該畫廊此次呈現主題為「重構現實」(Reconstructed Realities)的展覽，展示古幹、李君毅和王無邪(Wucius Wong)三位水墨藝術家的最新作品。陳兆倫說，三人皆為20世紀至當代水墨藝術的拓新者，致力於以大膽的實驗手法顛覆傳統書法、構圖與創作方式，並成功將水墨藝術推向國際當代藝術舞台。當中，李君毅和王無邪來自香港。

同時，來自北京的墨齋(Ink Studio)本次攜自然畫家康春慧參展。墨齋主理人余國梁(Craig Yee)說，出生於新疆 烏魯木齊的康春慧專注研究並臨摹新疆克孜爾石窟早期佛教壁畫，並將其中展現的多元特質重新融入當代創作。

在參展的「須彌」系列中，康春慧以「褶皺」為核心視覺元素，運用紅、白等從克孜爾石窟附近採集、研磨的天然礦物顏料，創造出立體的空間感。她說，「須彌」在印度教、耆那教和佛教觀念中象徵著居於世界中心的聖山，亦在東南亞多處佛教與神廟建築群的分層結構中得到具象化，因此藉由「褶皺」語彙重新定義「須彌」的多重意涵。