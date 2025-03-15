北美中文作家協會 暢談文學之愛

北美中文作家協會日前在法拉盛圖書館舉辦了一場主題為「作者與書的嘉年華」的活動，吸引了約40位文學愛好者參與。(主辦方提供)

北美中文作家協會日前在法拉盛圖書館舉辦了一場主題為「作者與書的嘉年華」的活動，吸引了約40位文學愛好者參與。活動展示了10多位會員的近50本書籍，作家們紛紛上台，分享寫作經歷和閱讀心得，並向聽眾推薦作品。皇后區圖書館新移民事務部總監陳曦表示，此次活動促進了作家與讀者之間的交流。

當日協會會長蔡維忠介紹了協會概況，並分享了自己的散文創作經歷，提到獲獎作品「我的哈佛導師」和「最後的荒木古童」。副會長李文心則帶來了「北美中文作家年選」，介紹了評選過程，並分享了她對美國亞裔英文文學的研究。

秘書長唐簡分享了她在愛荷華州參加暑期寫作工作坊的經歷，並推薦了她的小說合集「潛流」。主持人應帆回顧了20多年的寫作歷程，強調海外中文寫作的堅持，並推薦了紐約作家之光女士的長篇小說「紅黑時代」，會員張宗子則推薦了德國小說家塞巴爾德(W. G. Sebald)和法國詩人熱內·夏爾(Rene Char)的作品。

另外，出版人洪君植為「紐約詩叢」徵稿，呼籲更多作家參與詩歌創作、紐約華文女作協會長南希分享了她的小說創作心得、95後詩人夏周介紹了新詩集「還沒天亮的早晨」 ，展現了年輕一代的文學活力；李笑虹分享了過去七年間創作的多本詩集，提到她去年榮獲冰心文學獎的經歷，鄭明介紹了她與女兒鄭賽賽合作的非虛構作品「有個女孩名叫卓瑪」，展現了文學與體育的跨界融合。

活動中穿插了趣味問答環節，嘉賓們暢談對文學的熱愛，多位嘉賓一致認為，人工智能(AI)無法取代作家，因為寫作是有感情、有靈魂的創作過程。北美中文作家協會表示，未來將繼續舉辦類似活動，為文學愛好者搭建更多交流橋梁。