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CAPAC主席孟昭文譴責川普政策 捍衛亞太裔權益

記者高雲兒╱紐約報導
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國會亞太裔核心小組13日召開記者會，譴責總統川普的政策對亚太裔社群帶來的嚴重影響。(CAPAC提供)
國會亞太裔核心小組13日召開記者會，譴責總統川普的政策對亚太裔社群帶來的嚴重影響。(CAPAC提供)

國會亞太裔核心小組(CAPAC)13日召開記者會，譴責總統川普的政策對亞太裔(AANHPI)社群帶來的嚴重影響，並強調CAPAC將全力維護亞太裔的權利與福祉。

CAPAC主席、紐約州國會議員孟昭文表示，川普政府的政策不僅未能改善民生，反而加劇社會不公，對亞太裔社群造成直接傷害，「我們團結一致，堅決反對川普及國會共和黨人的惡劣政策。他們本應致力於降低生活成本，改善民生，但卻選擇發動無休止的文化戰爭，削弱我們社群的權力與安全。我們將奮戰到底，確保亞太裔的聲音被聽見，權益不被侵犯。」

CAPAC成員指出，川普政府的政策包括削減醫療補助(Medicaid)、限制公立教育資源、攻擊語言服務、削弱移民權益、取消出生公民權、削減社會福利，這些措施嚴重影響亞太裔及其他弱勢群體的基本生存權力。

CAPAC前主席趙美心也表示，川普政府曾推行「中國行動計畫」(China Initiative)，對華裔學者和研究人員進行不公平審查，並支持歧視性的外國人土地法，限制中國移民購買房產，這些政策充滿偏見，嚴重損害華裔及亞太裔群體的基本權力。

此外，CAPAC表示，在川普執政期間，聯邦政府對低收入群體的支持大幅減少，影響數百萬名依賴醫療補助和糧食券以及公共住房補助的亞太裔民眾，進一步加深社會不平等。CAPAC承諾，將繼續與社區組織和國會同僚合作，確保亞太裔社群獲得公平對待，並在政策制定過程中發揮更大影響力，確保未來不再受到歧視與不公待遇。

川普 歧視 華裔

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