LiveOnNY與紐約血液中心3/14辦博覽會 倡捐血、器捐

器官捐贈機構LiveOnNY與紐約血液中心、天廣購物中心及多家參展單位宣布，將於14日在法拉盛天廣廣場舉辦捐血和資源博覽會。(記者高雲兒╱攝影)

器官捐贈機構LiveOnNY與紐約血液中心、天廣購物中心及多家參展單位於日前召開新聞發布會，宣布將於14日(周五)在皇后區法拉盛 天廣廣場舉辦捐血和資源博覽會。此次活動旨在提高社區對捐血和器官捐贈的意識，並提供豐富的健康醫療和市府資源。

LiveOnNY代表邊令晶表示，這是第二次在華人社區舉辦捐血和資源博覽會。她表示，LiveOnNY和紐約血液中心有著共同的使命，即通過捐血或器官捐贈來拯救生命，每一次捐血或器官捐贈都可能挽救多個生命，也呼籲社區民眾積極參與。

紐約血液中心的項目經理Will Santos說，紐約市 每兩秒就有人需要輸血，而冬季通常是血液供應最緊張的時期。他提到，法拉盛地區的捐血通常用於皇后區的長老醫院和艾姆赫斯特醫院，捐血者的貢獻直接惠及當地社區。

市議員黃敏儀呼籲民眾獻出愛心，提高捐血意識。她表示，活動當天她的辦公室將在現場提供服務，協助民眾參與捐血。州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸也表示，劉醇逸一直積極支持捐血活動，並多次親身參與。他們辦公室也呼籲亞裔民眾積極參與，為社區貢獻愛心。

此次資源博覽會將提供豐富的健康醫療和市府資源，參展單位包括紐約市移民辦公室、人權辦公室、交通局、消防局、皇后區檢察官辦公室、紐約市長老醫院、王嘉廉社區醫療中心、百人會、亞美醫師會、韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)、富康醫療、紐約移民記事網、必達白安律師事務所、凱悅嘉軒酒店等。

活動將於天廣中心一樓大廳舉行，時間為上午11時至下午5時。希望捐血的民眾可提前在網上登記donate.nybc.org/donor/schedules/drive_schedule/327773，或當天直接前往參與。主辦方期待社區民眾踴躍參與，共同為拯救生命貢獻力量。