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青松PINEASE文化交流 芭蕾新星李方齊分享舞蹈人生

記者范航瑜╱紐約報導
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美國芭蕾舞劇院舞團的中國舞者李方齊(右)做客非營利組織「青松PINEASE」的線下文化交流活動。(記者范航瑜╱攝影)
美國芭蕾舞劇院舞團的中國舞者李方齊(右)做客非營利組織「青松PINEASE」的線下文化交流活動。(記者范航瑜╱攝影)

安靜、溫柔、輕聲細語，是李方齊給人的第一印象，但在這份優雅背後，隱藏著她從小到大的倔強與好強。3月1日，這位紐約芭蕾新星做客非營利組織「青松PINEASE」的線下文化交流活動，與華人觀眾展開對話，分享她從北京舞蹈學院附中走向國際舞台的芭蕾人生，以及新冠疫情後的「再出發」。

李方齊的舞蹈生涯始於四歲，最初學習中國舞，進入北京舞蹈學院附中後才接觸芭蕾。「剛進北舞時，我對芭蕾並不熟悉，但我知道自己必須做好」，她每天練功到深夜，常常是最後一個離開練功房的學生，連關門的阿姨都認識她。

而這種拚勁也讓李方齊在眾多國際賽事中屢獲殊榮。2017年，她加入美國芭蕾舞劇院(ABT)，很快晉升為獨舞演員。她在「吉賽爾」「天鵝湖」等經典劇目中擔綱重要角色。

舞台上的輕盈背後是日復一日的艱苦訓練，非演出季時，她每周二至周六從早10時練到晚6時半，有時只有五分鐘喝水的時間，演出季更是每周只休息一天，「當舞者不僅是運動員，更是故事的講述者。所以我更想成為一個芭蕾舞演員，而非只是舞者。」

2023年，她與ABT一同亮相中國舞台，那種身分轉換帶來的感觸，讓她更加意識到自己作為華人舞者的責任與影響力。在以美國本土演員為主的ABT中脫穎而出並非易事，李方齊認為，中國舞者的紮實基本功是優勢，而美國的環境則提供了更多發展藝術感的空間。

近年來，愈來愈多的中國舞者在國際舞台上嶄露頭角，李方齊表示這種現象並非新鮮事，但也強調平等之路仍任重道遠，「紐約的優勢就是它是一個很多元化的城市，但我們還在努力的過程中。不要害怕自己的獨特性，找到自己的聲音。最重要的是堅持自己的熱愛，並讓舞蹈成為你表達世界的一種方式。」

本次活動由青松和Fordham Chinese Business Society聯合舉辦，青松致力於打造多元文化社區，通過音樂藝術欣賞、職場創業分享與人文科技交流，促進跨文化對話。

李方齊展示舞蹈動作。(記者范航瑜╱攝影)
李方齊展示舞蹈動作。(記者范航瑜╱攝影)

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