市長參選人米維 訪華埠聽民意 獲高德曼背書

米維(中)日前宣布參選市長競選，2月28日與國會議員高德曼(右)訪華埠，並獲得其背書。(記者劉梓祁╱攝影)

來自布碌崙(布魯克林)、有西語裔血統的州參議員米維(Zellnor Myrie)日前宣布競選市長，並在2月28日前往曼哈頓華埠 聽取社區需求，強調以住房為核心的綱領，但支持部分居民反對的堵車費 實施和城區監獄 的建立。

現年38歲的米維以支持進步派議題聞名，他認為現任市長亞當斯(Eric Adams)「缺乏執政能力」，並表示其政府「並未完全掌握市政運作的基本要素」。此前，米維曾推動封存犯罪紀錄的「清白法案」，和引發警方不滿的保釋法改革。

當天，與他同行的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)宣布對米維的背書。高德曼說，已經擔任州參議員六年的米維，在投票權、公眾安全和槍枝管控等領域取得諸多立法成就，可謂「睿智、富有創意、深思熟慮且務實的領袖。」

以華埠新建房屋短缺為例，米維強調競選將把重點放在住房改革上。根據他的提案，紐約市在未來十年內將新建70萬套住房，並保留30萬套現有住房。州參議員劉醇逸(John Liu)則說，米維的的參選「令人興奮」。

談話中，華埠代表將意見集中在近年引發爭議的議題，如堵車費和曼哈頓監獄重建。米維認為，堵車費確實減少了交通壅堵，並帶來額外的財政收入。他講自己稱作「以數據為導向的立法者」，表示當選後願以證據審視社區的負面影響，如豁免政策的完善性。

同時，他還表示支持關閉雷克島(Rikers Island)監獄。六年前，市議會投票通過在2027年8月前關閉該監獄，以包括華埠監獄等四個規模更小的城區監獄取代。然而，市府預計該項目無法如期完成，華埠也指施工造成滋擾。

針對華埠旁柏路(Park Row)的關閉爭議，米維希望將道路兩側的停車位騰出，以兼顧「經濟、交通與社區需求」，「市長的首要責任，就是確保華埠居民能夠負擔生計，讓他們感到安全，並且確保小商家能夠蓬勃發展。」