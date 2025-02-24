我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浙大校友掌313家上市公司 首開企業家校友會 來30多人

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

紐約市警察行為不當訴訟 年花2億 6年最高

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法律援助協會(Legal Aid Society)最新報告顯示，在2024年，紐約市共花費2億600萬元以用於解決紐約市警(NYPD)行為不當的訴訟，為2018年以來的最高紀錄。(路透)
法律援助協會(Legal Aid Society)最新報告顯示，在2024年，紐約市共花費2億600萬元以用於解決紐約市警(NYPD)行為不當的訴訟，為2018年以來的最高紀錄。(路透)

法律援助協會(Legal Aid Society)最新報告顯示，在2024年，紐約市共花費2億600萬元以用於解決紐約市警(NYPD)行為不當的訴訟，是2018年以來的最高紀錄；而自2018年來，此項花費已累積達7億5000萬元，涉及警察行為不當案件共數千宗。

根據法律援助協會的分析，市府共於2024年解決953起警察及檢察官行為不當案件，其中包括數十年前發生的冤案、錯案。其中，去年賠償金額最高的為五起花費至少1500萬元的和解案，二起為90年代的錯誤謀殺指控。

此外，法律援助協會也指出，具體花費在和解上的賠償金額應該「大幅」高出2億600萬元，因為有些案件在提出訴訟前就由市主計長辦公室解決。

法律援助協會負責刑事改革的政策主任傑克(Amanda Jack)批評道，去年的賠償總額驚人，「證明紐約市府寧願每年花費納稅人上億元，也不願果斷採取行動，中止紐約市警內部有罪不罰的文化，讓這樣嚴重的不當行為得以持續。」

同時，該報告也譴責了紐約州長霍楚(Kathy Hochul)，因其的一項政策指，為減少因技術問題而被釋放的被告數量，將限制辯護律師可因證據開示違規而撤銷案件的時間。法律援助協會認為，此舉將增加錯誤定罪的數量，導致和解賠償金額繼續上漲。

證據開示(evidence-sharing, 又名discovery)制度是美國刑事訴訟制度中極為重要的一環，確保檢、辯雙方對於訴訟準備的充分性，有助於防止錯誤定罪和長期拘留，同時揭露警方的不當行為。傑克表示，霍楚提出的政策若得通過，「不公正的審判結果將會激增，而納稅人將最終承擔(和解的)財務成本。」

紐約市警卻指，該報告具有誤導性。90年代紐約市犯罪猖獗，警方和檢察官往往承受非常大的定罪壓力，因此才有更多冤假錯案。市警察局指出，在2024年的和解案件中，約有64%涉及錯誤定罪，其中有至少一半為90年代案件。

紐約市 霍楚 刑事訴訟

上一則

紐約市禽流感肆虐 專家憂移民執法或致防疫隱患

下一則

委國幫派擁槍毒罪名降級 無保獲釋引不滿 檢方稱輕罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

霍楚提監管 亞當斯：無需額外限制

霍楚提監管 亞當斯：無需額外限制
「出賣移民利益」 紐約移民聯盟遊行 喊市長亞當斯下台

「出賣移民利益」 紐約移民聯盟遊行 喊市長亞當斯下台
亞當斯告川普 討8000萬移民資金

亞當斯告川普 討8000萬移民資金
男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元

男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗