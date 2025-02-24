紐約市警察行為不當訴訟 年花2億 6年最高

法律援助協會(Legal Aid Society)最新報告顯示，在2024年，紐約市共花費2億600萬元以用於解決紐約市警(NYPD)行為不當的訴訟，為2018年以來的最高紀錄。(路透)

法律援助協會(Legal Aid Society)最新報告顯示，在2024年，紐約市 共花費2億600萬元以用於解決紐約市警(NYPD)行為不當的訴訟，是2018年以來的最高紀錄；而自2018年來，此項花費已累積達7億5000萬元，涉及警察行為不當案件共數千宗。

根據法律援助協會的分析，市府共於2024年解決953起警察及檢察官行為不當案件，其中包括數十年前發生的冤案、錯案。其中，去年賠償金額最高的為五起花費至少1500萬元的和解案，二起為90年代的錯誤謀殺指控。

此外，法律援助協會也指出，具體花費在和解上的賠償金額應該「大幅」高出2億600萬元，因為有些案件在提出訴訟前就由市主計長辦公室解決。

法律援助協會負責刑事改革的政策主任傑克(Amanda Jack)批評道，去年的賠償總額驚人，「證明紐約市府寧願每年花費納稅人上億元，也不願果斷採取行動，中止紐約市警內部有罪不罰的文化，讓這樣嚴重的不當行為得以持續。」

同時，該報告也譴責了紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)，因其的一項政策指，為減少因技術問題而被釋放的被告數量，將限制辯護律師可因證據開示違規而撤銷案件的時間。法律援助協會認為，此舉將增加錯誤定罪的數量，導致和解賠償金額繼續上漲。

證據開示(evidence-sharing, 又名discovery)制度是美國刑事訴訟 制度中極為重要的一環，確保檢、辯雙方對於訴訟準備的充分性，有助於防止錯誤定罪和長期拘留，同時揭露警方的不當行為。傑克表示，霍楚提出的政策若得通過，「不公正的審判結果將會激增，而納稅人將最終承擔(和解的)財務成本。」

紐約市警卻指，該報告具有誤導性。90年代紐約市犯罪猖獗，警方和檢察官往往承受非常大的定罪壓力，因此才有更多冤假錯案。市警察局指出，在2024年的和解案件中，約有64%涉及錯誤定罪，其中有至少一半為90年代案件。