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亞當斯告川普 討8000萬移民資金

記者劉梓祁╱紐約報導
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亞當斯向川普政府提出訴訟，試圖追討回其扣押的8000萬移民資金；圖為亞當斯曾在記者會展示移民影響。(記者劉梓祁╱攝影)
亞當斯向川普政府提出訴訟，試圖追討回其扣押的8000萬移民資金；圖為亞當斯曾在記者會展示移民影響。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市府近日向紐約南區聯邦法院提起訴訟，要求追回8050萬元的聯邦移民撥款，認為該筆資金原屬國會批准，用以補償地方政府應對移民危機所產生的費用，但上周被總統川普從帳戶中扣押。

市府法務部在訴狀中批評川普，指控他的行為是「非法掠奪」，在未提前通知的情況下擅自截留聯邦緊急事務管理局(FEMA)所提供的款項，該資金原用以補貼包括紐約市在內的多個地方政府，協助應對因移民產生的支出。

市長亞當斯(Eric Adams)在聲明中指，「毫無疑問，我們的移民系統存在問題，但管理國際人道主義危機的成本，絕不應全部壓在單一城市身上」。亞當斯表示，在聯邦政府援助極為有限的情況下，市府仍設法應對，接納了超過23萬1000位尋求庇護者。

他還強調，市府近三年已累計支出超過70億元，因此該資金「是市民應得資金的最低標準」。訴狀中，川普、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和財政部長貝森特(Scott Bessent)等被列為被告。

此前，來自FEMA的資金在2月11日從市府帳戶中被撤回，且聯邦效率部(DOGE)領導者馬斯克(Elon Musk)也指控紐約市有5900萬元被挪用於「豪華酒店」。隨後，市主計長蘭德(Brad Lander)反駁指川普實施「公路搶劫」，蘭德表示，當發現效率部從市府口袋中竊取8050萬後，施壓促使亞當斯讓市府律師對聯邦政府提起訴訟，以追回「屬於紐約市民的資金」。

過去，紐約市曾向拜登(Joe Biden)政府申請並獲得5860萬元及2190萬元兩筆補助金，用以應付移民所產生庇護開銷。據市府介紹，款項均屬於國會於2024年撥款，總計6.5億元的「庇護與服務計畫」，其中，FEMA資金由海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)提供，按照每間酒店房間每晚12.5元進行補償，其餘款項則用於移民的安全、食品及其它相關服務，市府表示，目前協助庇護的約150家酒店中，多數並非所謂的「豪華設施」。

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