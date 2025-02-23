我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

詹樂霞 為歐德思選市長探路

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
作為市議會主議長，歐德思在刑事司法議題上立場鮮明。圖為歐德思參加今年的市議會農曆新年慶祝活動。 (市議會提供)
作為市議會主議長，歐德思在刑事司法議題上立場鮮明。圖為歐德思參加今年的市議會農曆新年慶祝活動。 (市議會提供)

據最新消息，州檢察長詹樂霞(Letitia James)目前正推動市主議長歐德思(Adrienne Adams)參加市長選舉，以阻止前州長葛謨(Andrew Cuomo)重返政壇。而據「紐約郵報」和「POLITICO」均援引內部人士消息稱，「現有參選人難以擊敗葛謨，因此各方正尋找替代人選」，一名民主黨民選官員表示，詹樂霞已在為歐德思探路。

據「POLITICO」報導，歐德思目前也與政界高層通話，探討參選可能性，據知情人士透露，歐德思正在了解參選人需具備何種條件，對參選持開放態度。歐德思的市長潛在參選人身分，最早於上周奧伯尼(Albany)的「紐約州非洲裔、波多黎各裔、西語裔及亞裔立法者核心小組」會議上引起關注，當時詹樂霞與歐德思交談，並私下試探民主黨高層對其參選的態度。

作為市議會主議長，歐德思在刑事司法議題上立場鮮明，推動「攔檢次數法案」(How Many Stops)並推翻市府否決，亦支持綠卡持有者參與市級選舉。不過，一名民主黨內部人士認為，若歐德思數月前宣布參選，形勢可能較為有利，但目前已有多名參選人獲得數百萬元競選資金，而她的競選帳戶僅有20多萬元。

此外，歐德思從未參與全市性選舉，在市政圈外知名度不高。諮詢公司Slingshot Strategies去年10月的民調顯示，58%紐約市選民不認識她或對她無意見，僅22%對她有好感，20%持負面看法。歐德思此前曾公開要求市長亞當斯(Eric Adams)辭職， 目前，面臨多方壓力的亞當斯仍計畫競選連任，市長選舉的提名連署將於2月25日(周二)開始，4月3日截止。

據悉，過去詹樂霞與葛謨曾為盟友，但如今已成政敵。2021年，詹樂霞主導的調查報告證實多名女性指控葛謨性騷擾，導致其辭職，葛謨至今否認相關指控。

州檢察長詹樂霞正推動市議長歐德思參選市長，以阻止前州長葛謨重返政壇。圖為詹樂霞在...
州檢察長詹樂霞正推動市議長歐德思參選市長，以阻止前州長葛謨重返政壇。圖為詹樂霞在華埠舉辦農曆新年慶祝活動。(記者范航瑜╱攝影)

葛謨 民主黨 亞當斯

上一則

東北同鄉會辦移民講座： 行政令不允執法人員進住宅

下一則

男子扮電工潛民宅行竊 涉案逾160萬元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約移民聯盟集會遊行 促市長亞當斯下台

紐約移民聯盟集會遊行 促市長亞當斯下台
亞當斯涉貪案是否撤銷 法官指派外部律師評估

亞當斯涉貪案是否撤銷 法官指派外部律師評估
引誘青少年成癮 13家電子菸廠商遭訴

引誘青少年成癮 13家電子菸廠商遭訴
紐約客談／亞當斯失民心 州府監管也難補救

紐約客談／亞當斯失民心 州府監管也難補救

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析