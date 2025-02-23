詹樂霞 為歐德思選市長探路

作為市議會主議長，歐德思在刑事司法議題上立場鮮明。圖為歐德思參加今年的市議會農曆新年慶祝活動。 (市議會提供)

據最新消息，州檢察長詹樂霞(Letitia James)目前正推動市主議長歐德思(Adrienne Adams)參加市長選舉，以阻止前州長葛謨 (Andrew Cuomo)重返政壇。而據「紐約郵報」和「POLITICO」均援引內部人士消息稱，「現有參選人難以擊敗葛謨，因此各方正尋找替代人選」，一名民主黨 民選官員表示，詹樂霞已在為歐德思探路。

據「POLITICO」報導，歐德思目前也與政界高層通話，探討參選可能性，據知情人士透露，歐德思正在了解參選人需具備何種條件，對參選持開放態度。歐德思的市長潛在參選人身分，最早於上周奧伯尼(Albany)的「紐約州非洲裔、波多黎各裔、西語裔及亞裔立法者核心小組」會議上引起關注，當時詹樂霞與歐德思交談，並私下試探民主黨高層對其參選的態度。

作為市議會主議長，歐德思在刑事司法議題上立場鮮明，推動「攔檢次數法案」(How Many Stops)並推翻市府否決，亦支持綠卡持有者參與市級選舉。不過，一名民主黨內部人士認為，若歐德思數月前宣布參選，形勢可能較為有利，但目前已有多名參選人獲得數百萬元競選資金，而她的競選帳戶僅有20多萬元。

此外，歐德思從未參與全市性選舉，在市政圈外知名度不高。諮詢公司Slingshot Strategies去年10月的民調顯示，58%紐約市選民不認識她或對她無意見，僅22%對她有好感，20%持負面看法。歐德思此前曾公開要求市長亞當斯 (Eric Adams)辭職， 目前，面臨多方壓力的亞當斯仍計畫競選連任，市長選舉的提名連署將於2月25日(周二)開始，4月3日截止。