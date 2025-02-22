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第一副市長離職 專家憂住房政策

記者顏潔恩╱紐約報導
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包括第一副市長斯普林格(左)在內的四名副市長因不滿亞當斯(右)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，提出辭職。(本報檔案照)
包括第一副市長斯普林格(左)在內的四名副市長因不滿亞當斯(右)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，提出辭職。(本報檔案照)

斯普林格(Maria Torres-Springer)作為紐約市第一副市長，任務是解決紐約市長期以來的住房危機；不過隨著她與其他三名副市長因不滿市長亞當斯(Eric Adams)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，陸續提出辭職後，商業組織、住房專家擔憂斯普林格的離職將會加劇紐約市的住房問題，陷入極大的不確定性中。

就在她辭去職務的數日前，斯普林格才在布碌崙(布魯克林)東紐約召開一場聚會，宣布在當地推行的一項可負擔房屋開發項目，當時她還說市府在解決住房危機方面取得了難以置信的進展。

斯普林格就職期間，曾幫助市府在住房方面取得一項重要成就，包括制定了一項調整全市土地使用規則的計畫，導致紐約市得以建造多達8萬套新住房；在她領導下，紐約市也正制定更多計畫，目標建造數以萬計的新公寓，並尋求為改善公共住房提供資金的方法。

住房專家表示，斯普林格一直是市府住房計畫的公眾代表，也是幕後力量，她通過協調城市機構投資基礎設施、資助可負擔房屋和進行其他社區改善；以和州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室合作為例，她成功鎖定10億元資金，投入到調整全市土地使用規則的計畫之中。

然而她與其他三名副市長的離職，不僅留下亞當斯為自己的政治生存而戰，也引發市府領導力不足的擔憂，特別是指導住房議題的斯普林格身兼重要任務，現在卻無人引導；「我們能依靠誰？市長是無法獨自管理這座城市的」，商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)總裁Kathy Wylde表示，斯普林格的離職顯然令人不安。

對此市府發言人Allison Maser表示，紐約市的住房計畫仍在專業人士、倡導者的妥善管理中，「將會繼續使紐約市成為最適合養家糊口的地方。」

紐約市 亞當斯 布碌崙

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