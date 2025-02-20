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陳學理攜MTA華聯會 21日辦地鐵安全講座

記者馬璿／紐約報導
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為因應近期頻傳的地鐵案件，州參議員陳學理將與大都會運輸署華聯會，於21日(周五)在布碌崙(布魯克林)舉辦地鐵安全講座。(記者馬璿／攝影)
為因應近期頻傳的地鐵案件，州參議員陳學理將與大都會運輸署華聯會，於21日(周五)在布碌崙(布魯克林)舉辦地鐵安全講座。(記者馬璿／攝影)

為因應近期頻傳的地鐵犯罪，州參議員陳學理將與大都會運輸署華聯會(MTA Chinese Association)、民選官員及通勤者，一同於21日(周五)在布碌崙(布魯克林)舉辦地鐵安全講座，教導民眾搭乘大眾運輸工具時可採用的自保方式。

講座將於周五下午4時至6時，在86街2336號華康會會址舉行，內容將涵蓋基本地鐵知識、個人物品若掉落鐵軌該如何處理、若看見有人或自己被推下鐵軌可以採取的措施、搭乘地鐵時將風險降到最小的自救方式，以及若遇到火災、槍擊與其他危急情況時該如何回應等內容。

座談除了邀請社區領袖及頻繁使用地鐵的乘客分享外，去年新註冊成立的MTA華聯會也將作為客座嘉賓與民眾講解地鐵相關重要知識。MTA華聯會為MTA中所有華人組織的聯合體，約有2000名華人會員，是官方核可的組織。

該活動免費開放，若想提前預約席次或瞭解更多活動資訊，可致電陳學理辦公室電話(718)333-0311，或是發送信件至[email protected]信箱詢問。

地鐵 MTA 華人

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