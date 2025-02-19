皇后區公所進駐社區 24日開跑

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)宣布，他的「區公所進駐社區」(Borough Hall on Your Block)計畫將在東北皇后區舉行。圖為日前理查茲在長島市舉辦里民大會。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)宣布，他的「區公所進駐社區」(Borough Hall on Your Block)計畫將於24日(周一)至28日(周五)在東北皇后區舉行。這一系列活動的目標是深化區政府與社區居民的聯繫，確保居民能夠獲得所需的政府資源，同時提供直接溝通的機會。

這次活動將涵蓋皇后區第七與第11社區委員會所在區域，涉及的社區包括法拉盛 在內等多處華人聚居社區。內容涵蓋兩項重大資金分配的公告、移民與非營利資源博覽會、就業 博覽會、以及市房屋局(NYCHA)租戶資源博覽會等。

理查茲表示，政府應該走進社區，直接與居民對話，因此這次活動的安排將確保政府服務能夠深入當地，真正回應居民的需求。他說，自該計畫開始以來，每一次都讓政府與居民的溝通更加緊密，並為當地帶來了實際的改善與資源。

24日(周一)傍晚6時，皇后區長辦公室將在北方大道(Northern Boulevard)的法拉盛YMCA舉辦移民與非營利資源博覽會。26日(周三)中午11時30分，將在法拉盛Bland Houses社區中心舉辦租戶資源博覽會，為當地居民提供住房、健康與社會福利等多方面的資源與支持。

27日(周四)傍晚5時30分，皇后區社區學院(Queensborough Community College)將舉辦東北皇后區里民大會，提供居民與市政府部門直接對話的機會，討論影響社區生活品質的關鍵議題，並聽取居民對於社區發展的建議與訴求。

28日(周五)下午1時至5時則有東北皇后區就業博覽會，地點於法拉盛喜來登酒店(Sheraton LaGuardia East Hotel)，提供當地求職者與潛在雇主直接交流的機會，幫助皇后區居民找到合適的工作機會，進一步促進當地的經濟發展。

「區公所進駐社區」活動時間與地點可能有所調整，欲參與者可提前關注皇后區公所公告，確保能夠及時參與自己感興趣的活動，網址www.queensbp.nyc.gov/rsvp。