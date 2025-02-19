我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

貝賽住宅區將開大麻店 居民抗議選址不當

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區第11社委會(CB11)主席迪本內托(Paul DiBenedetto)(手持話筒者)呼籲大家一同寫連署書，阻止這間大麻店的開張。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區第11社委會(CB11)主席迪本內托(Paul DiBenedetto)(手持話筒者)呼籲大家一同寫連署書，阻止這間大麻店的開張。(記者尤昱程╱攝影)

近百名貝賽(Bayside)居民18日集會，抗議當地即將開設的一家合法大麻店。由於該店選址位於住宅區，且距離附近小學僅比法定的500呎多了20多呎，遭到當地居民極力反對，呼籲州政府撤回批准。

皇后區第11社委會主席迪本內托(Paul DiBenedetto)表示，社區並非一概反對大麻店，曾批准過其他符合條件的申請，但該店選址完全不合適，且業者甚至未出席原定的公聽會。

他批評州大麻管理辦公室(OCM)忽視社區意見，仍執意批准執照，「我們已在社委會會議上兩度否決這家店，但OCM仍舊通過申請，完全無視程序。」

眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)表示，州政府決策不透明，社區的聲音應該被納入，這是法律要求的程序，但OCM完全忽視了反對意見，業者甚至連聽證會都未出席，這種情況根本不應該發生。

州眾議員布朗斯丁表示，社區並非反對所有大麻店，曾批准貝爾大道(Bell Boul...
州眾議員布朗斯丁表示，社區並非反對所有大麻店，曾批准貝爾大道(Bell Boulevard)上的申請案，但OCM卻無視居民反對，批准了這家位於住宅區的大麻店。(記者尤昱程╱攝影)

根據州大麻管理辦公室規定，合法大麻店須距離學校500呎以上，但部分社區仍認為，標準過於寬鬆，擔憂對學童與居民產生影響。OCM審批執照時會考量社區與民選官員意見，但最終決定權仍由州府主管機關掌握。

布朗斯丁說，他已致電OCM，要求他們重新評估該申請，並敦促州長辦公室直接干預，撤銷OCM決定，「我們的社區不是完全反對大麻店，但這間店的選址明顯不合適，州政府應該尊重地方意見。」

當天的集會也有不少華人參與。參加過此前兩次公聽的劉先生表示，貝爾大道(Bell Boulevard)上已經有一間大麻店，但那裡屬於商業區，無可厚非，而這間店的選址明顯不合理，「這個街區放眼望去全是住宅區，而且離學校只有一個街區的距離，對孩子們的成長環境有負面影響。」

另一名抗議者吳女士則表示，大麻店若設立於此，首當其衝的將是社區治安問題，「如果這家店晚上營業到很晚，這一帶的環境可能會改變，這不是我們想要的貝賽。」

目前，該大麻店的營業時間與確切開幕日期尚未確定。布朗斯丁呼籲居民透過電子郵件向他[email protected]或州參議員劉醇逸[email protected]表達意見，並參與連署，共同向州政府施壓。

大麻 眾議員 皇后區

上一則

航空事故頻發 紐約民眾憂飛行安全

下一則

援外資金遭斷 中國人權機構陷困境 H-1B員工：只能坐等天塌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛華商會43周年晚會 千人同慶

法拉盛華商會43周年晚會 千人同慶
州議員集會 推亞太裔歷史課入公校 助力教育多元化與包容性

州議員集會 推亞太裔歷史課入公校 助力教育多元化與包容性
房產稅減免和租金豁免 皇后區連辦三場說明會

房產稅減免和租金豁免 皇后區連辦三場說明會
州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程

州議會重提： 亞太裔歷史納公校課程

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光