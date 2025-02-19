貝賽住宅區將開大麻店 居民抗議選址不當

皇后區第11社委會(CB11)主席迪本內托(Paul DiBenedetto)(手持話筒者)呼籲大家一同寫連署書，阻止這間大麻店的開張。(記者尤昱程╱攝影)

近百名貝賽(Bayside)居民18日集會，抗議當地即將開設的一家合法大麻 店。由於該店選址位於住宅區，且距離附近小學僅比法定的500呎多了20多呎，遭到當地居民極力反對，呼籲州政府撤回批准。

皇后區 第11社委會主席迪本內托(Paul DiBenedetto)表示，社區並非一概反對大麻店，曾批准過其他符合條件的申請，但該店選址完全不合適，且業者甚至未出席原定的公聽會。

他批評州大麻管理辦公室(OCM)忽視社區意見，仍執意批准執照，「我們已在社委會會議上兩度否決這家店，但OCM仍舊通過申請，完全無視程序。」

州眾議員 布朗斯丁(Ed Braunstein)表示，州政府決策不透明，社區的聲音應該被納入，這是法律要求的程序，但OCM完全忽視了反對意見，業者甚至連聽證會都未出席，這種情況根本不應該發生。 州眾議員布朗斯丁表示，社區並非反對所有大麻店，曾批准貝爾大道(Bell Boulevard)上的申請案，但OCM卻無視居民反對，批准了這家位於住宅區的大麻店。(記者尤昱程╱攝影)

根據州大麻管理辦公室規定，合法大麻店須距離學校500呎以上，但部分社區仍認為，標準過於寬鬆，擔憂對學童與居民產生影響。OCM審批執照時會考量社區與民選官員意見，但最終決定權仍由州府主管機關掌握。

布朗斯丁說，他已致電OCM，要求他們重新評估該申請，並敦促州長辦公室直接干預，撤銷OCM決定，「我們的社區不是完全反對大麻店，但這間店的選址明顯不合適，州政府應該尊重地方意見。」

當天的集會也有不少華人參與。參加過此前兩次公聽的劉先生表示，貝爾大道(Bell Boulevard)上已經有一間大麻店，但那裡屬於商業區，無可厚非，而這間店的選址明顯不合理，「這個街區放眼望去全是住宅區，而且離學校只有一個街區的距離，對孩子們的成長環境有負面影響。」

另一名抗議者吳女士則表示，大麻店若設立於此，首當其衝的將是社區治安問題，「如果這家店晚上營業到很晚，這一帶的環境可能會改變，這不是我們想要的貝賽。」

目前，該大麻店的營業時間與確切開幕日期尚未確定。布朗斯丁呼籲居民透過電子郵件向他[email protected]或州參議員劉醇逸[email protected]表達意見，並參與連署，共同向州政府施壓。