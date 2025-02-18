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保護餐飲業服務權益 議員提「防小費被盜案」

記者胡聲橋╱紐約報導
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市議員哈尼夫提出「防止小費被盜」議案，保護餐館服務人員可獲得應得的小費。(本報檔案照)
市議員哈尼夫提出「防止小費被盜」議案，保護餐館服務人員可獲得應得的小費。(本報檔案照)

第39區布碌崙(布魯克林)市議員哈尼夫(Shahana Hanif)近日在市議員奈爾斯(Sandy Nurse)和德拉羅薩(Carmen De La Rosa)的支持下，向市議會提出了一項名為「防止小費被盜」的議案，保護餐飲業服務人員的權益，防止小費被盜用。

布碌崙一些餐飲業服務人員近來發現其收入低於預期，使用信用卡或銀行卡付帳的顧客留下的小費沒有到他們的手裡。他們向市議員哈尼夫表達了他們的擔憂。哈尼夫在一份聲明中表示，服務應該得到他們應得的每一分錢，她很自豪能推出「防止小費被盜」議案，確保員工能夠全額收到顧客留下的小費。

根據這項議案，每日小費報告將成為防止小費被竊的重要機制。One Fair Wage的報告稱，餐飲業的工資盜竊率是所有行業中最高的。對於該行業的服務人員而言，工作環境缺乏透明度，最低工資無法得到保障，而且他們的收入沒有明確的紀錄，這使他們的收入，尤其是小費部分很容易被盜用。有鑒於此，哈尼夫提出這項議案，要求雇主每日提交小費報告，以實施問責。

除此以外，哈尼夫的這項議案還針對非法的破壞工會的做法。她認為，隨著職場設立工會的做法的興起，破壞工會的行為也日益普遍，工作者在這方面也應得到法律的保護。

今年1月，公園坡(Park Slope)的一街星巴克店關閉。就在幾個月前，該店員工才剛成立工會，但星巴克的發言人表示，關閉這家營業了20多年的店是因為租約到期。2024年7月，位於曼哈頓Astor Place的另一家星巴克店關閉。在關閉之前，這家星巴克店被指採取了破壞工會的做法。

哈尼夫稱，她的議案將鼓勵顧客通過刷卡來支付小費，但必須保證雇主將刷卡所得小費完全支付給員工。

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