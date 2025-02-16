緬因州種大麻紐約華男認罪 判罰400元

華男陳振忠日前在林肯郡刑事法院認罪，承認犯有種植超過500株大麻的B級罪行，同意支付400元罰款，獲兩年緩刑。(警方提供)

去年7月涉嫌在緬因州 販賣及種植大麻 的紐約華裔男女日前判決出爐，其中46歲陳振忠(Zhen Zhong Chen，姓名皆音譯)於今年1月28日在林肯郡(Lincoln County)刑事法院認罪，承認種植超過500株大麻的B級罪行，並同意支付400元罰款，獲兩年緩刑。其他被告包含劉維煥(Wei Huan Liu)與李煥英(Huan Ying Li)，則提交排除證據的動議，其他涉案被告的庭審仍在進行中。

根據法庭文件，2024年1月緬因州執法部門在林肯郡的傑佛遜(Jefferson)、懷特菲爾德(Whitefield)及切爾西(Chelsea)三個小鎮進行六次突襲檢查，逮捕七名來自紐約的華裔男女。陳振忠於2024年1月17日在洛克蘭路(Rockland Road)107號被突襲，當場發現大量大麻植株及相關種植設備。

而來自布碌崙 (布魯克林)的劉維煥則是在懷特菲爾德佛遜路91號被捕，執法人員查獲700多株大麻和40磅加工產品後，劉男被控非法販運受管制藥物及種植大麻。他在初次過堂時拒絕認罪，並在今年1月27日在廣東話翻譯人員的協助下，向法院提交排除證據的動議，要求撤銷部分與案件有關的證據。

曾居住在紐約市的李煥英於懷特菲爾德鎮北豪路(North Howe Road)333號被捕，警方查獲近30磅加工大麻，她因此被控販運20磅大麻，屬B級罪行。李女過堂時拒絕認罪，在中文翻譯的協助下，也向法院提交排除證據的動議。

本案中一名中國籍被告匡紅霞(Hongxia Kuang)，雖於2024年1月10日因種植大麻被法庭傳喚，但由於證據不足，日前案件已被駁回。而來自布碌崙的李銘達(Ming Da Li)2024年在切爾西鎮庫柏路(Cooper Road)754號被捕並查獲900株大麻，被控種植超過900磅大麻加上非法種植兩項B級罪行後，與另一名被告廖丁展(Ding Zhan Liao)將在3月25日再次出庭。