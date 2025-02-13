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告曼哈頓華埠52商家缺無障礙設施華男 又告中城6店

記者劉梓祁／紐約報導
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提告52個華埠店家後，華裔職業訴訟人再告中城6店，其一(如圖)已是停業狀態。(截自蘋果地圖)
提告52個華埠店家後，華裔職業訴訟人再告中城6店，其一(如圖)已是停業狀態。(截自蘋果地圖)

一位叫林國強(Lin Kwok Keung, 音譯)的華裔男子，在過去十年以缺少無障礙設施為由，向52個曼哈頓華埠商家提告，引發爭議指其濫用法律牟利；然而，他在本月初的某一天之內，向六個店舖發起訴訟，而範圍則移至中城。

自2015年起，林國強便引用「殘障人法案」(ADA)提告華埠餐館。據法庭紀錄，案件數量在2019、2021和2022年達到高峰，分別為15、16和十起。過往被告包括「大旺」、「南華茶室」和「波記潮州小食」等熱門餐館。去年底，茂比利街(Mulberry St.)的「Sam's Deli」成為第52名被告。

盡管如此，林國強在本月7日，又向六個中城店家提起訴訟，所引用法條和索賠金額和過往一致。訴訟文件顯示，六個新被告為壁櫥店、理髮店、熟食店、便利店、按摩店和美容院，當中三家位於61街和62街之間，其餘則在71至77街之間。林國強要求，每個店家提供1000元至1500元賠償，以及數額不明的額外罰金。

目前，林國強提告的商家數量已增至58個。根據「谷歌(Google)」數據，新被告之一、去年售出價值百萬彩票的「Peoples Place Gourmet Deli」已是停業狀態，但代理律師仍稱林國強在近期光顧。律師韋茨(Ben-Zion Bradley Weitz)指，林國強經常前往中城，在眾多店家內購物和用餐。在針對華埠的案件中，他也自稱華埠餐館的常客。

在市府房屋文件的檢索中，僅有一人名叫Lin Kwok Keung，居住在布碌崙(布魯克林)8大道一帶。目前，尚未知此人是否原告本人。控告書顯示，林國強自稱來自羅斯福島，為「1990年殘疾人法案」所定義殘疾人士。

近60起案件中，林國強均由位於佛州阿文圖拉(Aventura)的韋茨代表。本報曾多次向其致信，尋求向本人或林國強了解訴訟過程，但未收到任何回應。58起案件中，僅有四個店家反告。

多名華埠被告商家曾表示，多數人抱著「花錢消災」心態，和解並簽署保密協議。他們認為，林國強的行為可視作詐騙和非法牟利。當中，有店家發現林國強從未到店或致電。在提告文件中，他也未表明在何時光顧被告門店。

一位曾被告但無法具名的店主表示，在多年前突遭此人提告，一度想堅持應訴，但被法庭工作人員告知過程需耗時許久，還需支付高昂的律師費，因此最終和解，金額超過4500元。有知情人表示，和解金額多為數千至數萬元。

「Sam's Deli」的店主連女士(Jenny Lien)也指未見過林國強，稱之行為是「敲詐勒索」。

華埠 布碌崙 佛州

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