藝術減壓課程 日落公園工業城每周三登場

布碌崙 (布魯克林)日落公園 工業城即日起至3月底的每周三,將舉行「減壓藝術俱樂部」(Decompression Art Club)課程,邀請民眾以集體的形式進行兩小時的沉浸式創作,透過藝術療癒和放鬆內心,並與他人交流,該課程將由一名藝術治療師帶領進行。

據工業城官網所指,這項帶有治癒目的的開放工作室,邀請民眾在下班後的時間裡,與他人一起交流作畫,無需攜帶任何藝術用品;該項目的宗旨是利用簡單、連接性極強的創作過程,減少成人出社會後常有的孤獨感,並在完成繪畫後會進行討論和交流。

「減壓藝術俱樂部」表示,每堂課大約有十人,適合成人、或者任何想要通過藝術發掘世界更多角度的人參與,且不需要具備任何藝術背景,單純有興趣便可參與;此外,俱樂部也強調,盡管這是一個開放的空間,但會營造一個安全的環境,確保大家能夠放鬆。

該課程由執業多年的藝術治療師科恩·湯普森(Naomi Cohen-Thompson)指導,她曾在麻州 藝術與設計學院(Massachusetts College of Art and Design)、紐約市的視覺藝術學院(The School of Visual Arts)就讀,培養出對藝術行動主義、工作室藝術(Studio Art)方面的興趣;她的藝術常鼓勵人探索個人的內心和與他人的人際關係,通過敘事或某種媒介建立對話後,再從集體經驗中調和人們的感受,目前在布碌崙擁有藝術治療工作執照。

該項目從即日起的每周三,至3月26日(周三)進行,時間是傍晚6時至晚間8時,地點是日落公園工業城,地址是布碌崙36街254號C250號房;有興趣報名的民眾可瀏覽naomicohenthompson.com/decompression。