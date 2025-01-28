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藝術減壓課程 日落公園工業城每周三登場

記者顏潔恩╱紐約即時報導

布碌崙(布魯克林)日落公園工業城即日起至3月底的每周三，將舉行「減壓藝術俱樂部」(Decompression Art Club)課程，邀請民眾以集體的形式進行兩小時的沉浸式創作，透過藝術療癒和放鬆內心，並與他人交流，該課程將由一名藝術治療師帶領進行。

據工業城官網所指，這項帶有治癒目的的開放工作室，邀請民眾在下班後的時間裡，與他人一起交流作畫，無需攜帶任何藝術用品；該項目的宗旨是利用簡單、連接性極強的創作過程，減少成人出社會後常有的孤獨感，並在完成繪畫後會進行討論和交流。

「減壓藝術俱樂部」表示，每堂課大約有十人，適合成人、或者任何想要通過藝術發掘世界更多角度的人參與，且不需要具備任何藝術背景，單純有興趣便可參與；此外，俱樂部也強調，盡管這是一個開放的空間，但會營造一個安全的環境，確保大家能夠放鬆。

該課程由執業多年的藝術治療師科恩·湯普森(Naomi Cohen-Thompson)指導，她曾在麻州藝術與設計學院(Massachusetts College of Art and Design)、紐約市的視覺藝術學院(The School of Visual Arts)就讀，培養出對藝術行動主義、工作室藝術(Studio Art)方面的興趣；她的藝術常鼓勵人探索個人的內心和與他人的人際關係，通過敘事或某種媒介建立對話後，再從集體經驗中調和人們的感受，目前在布碌崙擁有藝術治療工作執照。

該項目從即日起的每周三，至3月26日(周三)進行，時間是傍晚6時至晚間8時，地點是日落公園工業城，地址是布碌崙36街254號C250號房；有興趣報名的民眾可瀏覽naomicohenthompson.com/decompression。

布碌崙 日落公園 麻州

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