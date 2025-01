江映虹工作室推短片系列 說紐約「城市英雌」故事

紀錄短片系列「紐約紐約非常紐約—城市英雌」製作團隊與片中人物一同參與記者會。(記者尤昱程╱攝影)

江映虹工作室日前在Evolute舞藝中心舉辦記者會,介紹最新完成的紀錄短片系列「紐約紐約非常紐約—城市英雌」,該系列聚焦11位長期居住於紐約、並在各自專業領域中發光發熱的女性故事,其中包括舞蹈、繪畫、音樂、醫療護理、甜點製作、花卉設計等多元職業。

製作人江映虹表示,這些短片的靈感源自她對現代女性在家庭與職場間努力平衡的深刻敬意,「我們希望通過這些短片,讓那些在幕後默默耕耘的女性故事被看見。」

江映虹回憶起這個專案的起點,提到構思最初於疫情 期間萌芽,並在數年間完成了拍攝。她感謝各方的支持,特別是拍攝團隊在資源有限的情況下,仍能高效完成每一個細節。她說,這些女性雖然並非耀眼的公眾人物,但卻在自己的生活與工作中展現了不容忽視的光芒。

導演楊詠任則表示,影片在文化呈現與連結方面具有重要意義。他認為,亞洲人的故事需要更多的媒介去發聲,特別是在主流媒體中,這類故事經常缺位,而這部影片正填補了這一空白。他說:「這些短片記錄的不僅是個人的歷程,也保留了華人 社區中許多易被遺忘的寶貴記憶,這正是它的獨特價值所在。」

攝影師汪婭表示,這些影片真實記錄了紐約華人的平凡而動人的故事,並讚揚製作人江映虹以熱情與努力完成了這個溫暖且有意義的作品,希望更多人能看到這些故事,感受其中的溫度與力量。

作為影片的女主角之一,邱紹璟分享了自己被選中的感受,她說:「我有三個孩子,生活忙碌,但我仍然努力在工作與興趣之間找到平衡。」她感謝江映虹對平凡人物的關注,並認為這些影片展現了生活中的點滴光芒,值得更多人欣賞。

目前11支影片皆已製作完成並上傳網路平台,如欲觀看可至YouTube 上搜尋「Meet Me in New York」,網址:youtube.com/@meetmeinnewyork。