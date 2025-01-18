我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

江映虹工作室推短片系列 說紐約「城市英雌」故事

記者尤昱程╱紐約報導
紀錄短片系列「紐約紐約非常紐約—城市英雌」製作團隊與片中人物一同參與記者會。(記者尤昱程╱攝影)
紀錄短片系列「紐約紐約非常紐約—城市英雌」製作團隊與片中人物一同參與記者會。(記者尤昱程╱攝影)

江映虹工作室日前在Evolute舞藝中心舉辦記者會，介紹最新完成的紀錄短片系列「紐約紐約非常紐約—城市英雌」，該系列聚焦11位長期居住於紐約、並在各自專業領域中發光發熱的女性故事，其中包括舞蹈、繪畫、音樂、醫療護理、甜點製作、花卉設計等多元職業。

製作人江映虹表示，這些短片的靈感源自她對現代女性在家庭與職場間努力平衡的深刻敬意，「我們希望通過這些短片，讓那些在幕後默默耕耘的女性故事被看見。」

江映虹回憶起這個專案的起點，提到構思最初於疫情期間萌芽，並在數年間完成了拍攝。她感謝各方的支持，特別是拍攝團隊在資源有限的情況下，仍能高效完成每一個細節。她說，這些女性雖然並非耀眼的公眾人物，但卻在自己的生活與工作中展現了不容忽視的光芒。

導演楊詠任則表示，影片在文化呈現與連結方面具有重要意義。他認為，亞洲人的故事需要更多的媒介去發聲，特別是在主流媒體中，這類故事經常缺位，而這部影片正填補了這一空白。他說：「這些短片記錄的不僅是個人的歷程，也保留了華人社區中許多易被遺忘的寶貴記憶，這正是它的獨特價值所在。」

攝影師汪婭表示，這些影片真實記錄了紐約華人的平凡而動人的故事，並讚揚製作人江映虹以熱情與努力完成了這個溫暖且有意義的作品，希望更多人能看到這些故事，感受其中的溫度與力量。

作為影片的女主角之一，邱紹璟分享了自己被選中的感受，她說：「我有三個孩子，生活忙碌，但我仍然努力在工作與興趣之間找到平衡。」她感謝江映虹對平凡人物的關注，並認為這些影片展現了生活中的點滴光芒，值得更多人欣賞。

目前11支影片皆已製作完成並上傳網路平台，如欲觀看可至YouTube上搜尋「Meet Me in New York」，網址：youtube.com/@meetmeinnewyork。

華人 疫情 YouTube

上一則

紐約洗衣店商會 「金蛇迎春」晚會慶7周年

下一則

華埠商業改進區推「打開華埠」立體書 留住歷史火花
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

防範仇恨犯罪 保護非營利組織 紐約州府將砸6390萬創高

防範仇恨犯罪 保護非營利組織 紐約州府將砸6390萬創高
房客常酗酒鬧事 紐約皇后區大樓管理員上門收租被殺

房客常酗酒鬧事 紐約皇后區大樓管理員上門收租被殺
紐新國會議員提法案 停收堵車費、追責MTA「管理不善」

紐新國會議員提法案 停收堵車費、追責MTA「管理不善」
安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿

安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿

熱門新聞

大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

華人超市競爭激烈 99大華進駐紐約法拉盛

2025-01-15 06:45
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

2025-01-13 07:35
去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

垃圾桶新規開罰 一周開出近500張罰單

2025-01-11 01:28
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題