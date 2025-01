市府帶頭文化交流 促皇后區大融合

紐約市長社區事務辦公室日前聯合美國貴州同鄉會,在法拉盛舉辦了以「打破隔閡,共築紐帶」為主題的多元文化交流活動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 長社區事務辦公室(Community Affairs Unit)日前聯合美國貴州同鄉會,在法拉盛 舉辦了以「打破隔閡,共築紐帶」(Breaking Bread, Building Bonds)為主題的多元文化交流活動。這是紐約市長亞當斯 (Eric Adams)自2023年初發起此倡議以來,首次在華人社區舉行,吸引了包括華裔、馬來裔、印度裔、孟加拉裔、菲律賓裔、印尼裔和越南裔在內的120餘位來賓參與,場面熱烈。

活動當天,紐約市長社區事務辦公室副處長顧雅明、社區高級聯絡官何助敏及Sookranie Dhanpat,曼哈頓檢察官辦公室代表Peter Tse,以及紐約市警109分局社區聯絡官黃凌欽等官員均到場。參與者們通過共同用餐和深入交流,分享各自文化與傳統,探討如何跨越文化差異,深化理解與合作。同時,大家也藉此機會向市政府反映社區面臨的實際需求,尋求進一步支持。

美國貴州同鄉會會長高素梅、副會長盧永麗、秘書長周能及創會會長金玉貽表示,法拉盛作為紐約市最具多元文化特色的社區之一,舉辦此類活動不僅能促進族裔間的交流,還有助於加強華人社區與其他族裔的聯繫,共同為紐約的繁榮與進步作出貢獻。