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市府帶頭文化交流 促皇后區大融合

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市長社區事務辦公室日前聯合美國貴州同鄉會，在法拉盛舉辦了以「打破隔閡，共築紐帶」為主題的多元文化交流活動。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市長社區事務辦公室日前聯合美國貴州同鄉會，在法拉盛舉辦了以「打破隔閡，共築紐帶」為主題的多元文化交流活動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長社區事務辦公室(Community Affairs Unit)日前聯合美國貴州同鄉會，在法拉盛舉辦了以「打破隔閡，共築紐帶」(Breaking Bread, Building Bonds)為主題的多元文化交流活動。這是紐約市長亞當斯(Eric Adams)自2023年初發起此倡議以來，首次在華人社區舉行，吸引了包括華裔、馬來裔、印度裔、孟加拉裔、菲律賓裔、印尼裔和越南裔在內的120餘位來賓參與，場面熱烈。

活動當天，紐約市長社區事務辦公室副處長顧雅明、社區高級聯絡官何助敏及Sookranie Dhanpat，曼哈頓檢察官辦公室代表Peter Tse，以及紐約市警109分局社區聯絡官黃凌欽等官員均到場。參與者們通過共同用餐和深入交流，分享各自文化與傳統，探討如何跨越文化差異，深化理解與合作。同時，大家也藉此機會向市政府反映社區面臨的實際需求，尋求進一步支持。

美國貴州同鄉會會長高素梅、副會長盧永麗、秘書長周能及創會會長金玉貽表示，法拉盛作為紐約市最具多元文化特色的社區之一，舉辦此類活動不僅能促進族裔間的交流，還有助於加強華人社區與其他族裔的聯繫，共同為紐約的繁榮與進步作出貢獻。

據悉，作為紐約市長亞當斯主導的一項旗艦計畫，「打破隔閡，共築紐帶」由市長社區事務辦公室(CAU)和預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes, OPHC)共同負責推進，旨在通過社區活動促進文化理解，減少偏見和歧視，並為建設包容、多元的城市環境奠定基礎。

此次活動是紐約市長亞當斯自2023年初發起「打破隔閡，共築紐帶」倡議以來，首次在...
此次活動是紐約市長亞當斯自2023年初發起「打破隔閡，共築紐帶」倡議以來，首次在華人社區舉行的活動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 亞當斯 法拉盛

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