金兌錫任立會旅遊、文體委員會主席

州眾議員金兌錫將於2025年立法會期卸任州眾議會老齡委員會主席一職,並接任旅遊、藝術及體育發展常設委員會主席。(金兌錫辦公室提供)

州眾議長希士提(Carl Heastie)9日宣布2025年立法會議的領導職位和委員會主席名單,其中紐約州眾議員 金兌錫(Ron Kim)將卸任老齡委員會主席(Chair of the Assembly Committee on Aging),並接任旅遊、藝術及體育發展常設委員會主席(Chair of the Standing Committee on Tourism, Parks, Arts, and Sports Development)。

金兌錫在聲明中表示,紐約州是世界著名的文化和休閒中心,作為新任委員會主席,他將致力於推動文化機構、旅遊景點和體育設施的發展,確保這些資源得到充分支持與推廣,以吸引遊客並帶動經濟增長。

對於卸任老齡委員會主席一職,金兌錫說,將與接任者州眾議員西瑞特(Rebecca A. Seawright)密切合作,確保委員會的工作平穩過渡。他表示,老人委員會的工作對華人社區具有特殊意義,隨著華裔人口老齡化的趨勢加劇,長期護理政策和養老服務的完善對許多家庭來說尤為關鍵。

此外,希士提還宣布州眾議員李榮恩(Grace Lee)將與州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)擔任亞太裔特別工作組與立法委員會(Co-Chair, Asian Pacific American Task Forces & Legislative Commissions)的共同主席。這一任命被視為進一步提升亞裔 社區在政策制定中的影響力,李榮恩將致力推進亞裔群體的權益,強化該社區的政策參與。