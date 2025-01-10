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金兌錫任立會旅遊、文體委員會主席

記者尤昱程╱紐約報導
州眾議員金兌錫將於2025年立法會期卸任州眾議會老齡委員會主席一職，並接任旅遊、藝術及體育發展常設委員會主席。(金兌錫辦公室提供)
州眾議員金兌錫將於2025年立法會期卸任州眾議會老齡委員會主席一職，並接任旅遊、藝術及體育發展常設委員會主席。(金兌錫辦公室提供)

州眾議長希士提(Carl Heastie)9日宣布2025年立法會議的領導職位和委員會主席名單，其中紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)將卸任老齡委員會主席(Chair of the Assembly Committee on Aging)，並接任旅遊、藝術及體育發展常設委員會主席(Chair of the Standing Committee on Tourism, Parks, Arts, and Sports Development)。

金兌錫在聲明中表示，紐約州是世界著名的文化和休閒中心，作為新任委員會主席，他將致力於推動文化機構、旅遊景點和體育設施的發展，確保這些資源得到充分支持與推廣，以吸引遊客並帶動經濟增長。

對於卸任老齡委員會主席一職，金兌錫說，將與接任者州眾議員西瑞特(Rebecca A. Seawright)密切合作，確保委員會的工作平穩過渡。他表示，老人委員會的工作對華人社區具有特殊意義，隨著華裔人口老齡化的趨勢加劇，長期護理政策和養老服務的完善對許多家庭來說尤為關鍵。

此外，希士提還宣布州眾議員李榮恩(Grace Lee)將與州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)擔任亞太裔特別工作組與立法委員會(Co-Chair, Asian Pacific American Task Forces & Legislative Commissions)的共同主席。這一任命被視為進一步提升亞裔社區在政策制定中的影響力，李榮恩將致力推進亞裔群體的權益，強化該社區的政策參與。

眾議員 亞裔 紐約州

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