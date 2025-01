華埠高譚公園獲200萬聯邦補助 改善布碌崙大橋下環境

布碌崙大橋下的高譚公園獲得200萬元聯邦資金。(記者許君達╱攝影)

紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)和國會眾議員高德曼(Dan Goldman)8日聯合宣布,為布碌崙 (布魯克林)大橋曼哈頓 端橋下空間的重新營建提供200萬元聯邦資金。這筆資金將用於改善布碌崙大橋橋下空間的美化,旨在促進周邊社區,包括華埠、小義大利、下東城以及金融區和海港區等的相互連通。社區對此表示歡迎。

這筆資金來自聯邦運輸部(USDOT)的「社區再連結」計畫(Reconnecting Communities),投資 的目標為「拱門廣場——重建布碌崙大橋下的社區結構」項目(Arches Plaza-Restoring the Community Fabric Under the Brooklyn Bridge)。該項目旨在通過對高譚公園(Gotham Park)等公共空間的建設和美化,重新連結大橋隔絕的周邊社區,此外,還會建設一條連接柏路(Park Row)與東河河岸的單車專用道。

舒默表示,大橋下的空間長期以來都醜陋、廢棄且未被充分利用,導致周邊社區彼此隔離。高譚公園委員會聯合創始人張羅莎(Rosa Chang)表示,有了這筆資金,大橋橋下和周邊多達九畝的土地,將有機會被重建成一個社區空間和人際關係上的樞紐。曼哈頓第一社區委員會則致信聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg),表示感謝,並強調,投資高譚公園有助創建一個包容、永續且平等的城市空間。

第一社區委員、高譚公園委員會主席諾永信(Elizabeth Lewinsohn)介紹,這筆資金將由紐約市交通局接收,並作為資本項目儲備金,用於未來公園設施的建設。她表示,資金的獲得得益於多方的協調和努力,除了國會議員和聯邦官員外,她還對市府、社區委員會和和周邊部分大型物業董事會的支持表達感謝。

高譚公園又被稱作「拱門廣場」,位於布碌崙大橋及其匝道橋的下方和周邊空間,是被「水泥森林」覆蓋的曼哈頓下城內一處少有的大型綠色空間。公園於2009年關閉,預留給大橋維護工程承包商堆放機械和材料。2023年,公園的一部分重新開放;去年11月,連接開放空間與柏路人行道的部分也重新開放。目前公園東南部連接已開放空間,東河河畔的部分尚未重開。