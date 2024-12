13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人

紐約地區假日出行或創新高,預計超1380萬旅客出行。(記者劉梓祁╱攝影)

年終假期即將到來,紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)日前表示,今年年終旅遊高峰期的遊客數量料將創下紀錄,預估有約1380萬名旅客通過紐約都會區多處機場與公路收費設施出行。

航港局預計,假日期間將共有約520萬人次將經由紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、史都華國際機場(New York Stewart International)和甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International)出入境,較去年創紀錄的數字再增長3%。

紐新港航局提醒民眾,12月21日至明年1月2日期間,旅客應預期更長的等候時間及更繁忙的交通狀況。過去一年旅遊亂象頻傳,全球性的軟件宕機事件曾導致數千班次航班延誤或取消。

為因應機場及道路預期高峰,港航局建議,國內航班旅客至少提前兩小時抵達機場,國際航班則至少提前三小時,以降低延誤風險。此外,當局鼓勵旅客盡可能利用大眾運輸或事先預訂停車位,以應對預期更長的等候時間。

該局還預計,與去年相似,約有860萬輛次車輛將使用轄下的橋樑與隧道。為紓解車流壓力,相關設施的工程與維修作業將自12月23日清晨5時至明年1月2日清晨5時全面暫停。

此外,連接紐約與新澤西 的PATH列車將於12月25日聖誕節 與1月1日當日採取不同點班表運行,提醒民眾提前規畫行程。