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13天假期出行現高峰 紐約地區估逾1380萬人

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約地區假日出行或創新高，預計超1380萬旅客出行。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約地區假日出行或創新高，預計超1380萬旅客出行。(記者劉梓祁╱攝影)

年終假期即將到來，紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)日前表示，今年年終旅遊高峰期的遊客數量料將創下紀錄，預估有約1380萬名旅客通過紐約都會區多處機場與公路收費設施出行。

航港局預計，假日期間將共有約520萬人次將經由紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)、史都華國際機場(New York Stewart International)和甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International)出入境，較去年創紀錄的數字再增長3％。

紐新港航局提醒民眾，12月21日至明年1月2日期間，旅客應預期更長的等候時間及更繁忙的交通狀況。過去一年旅遊亂象頻傳，全球性的軟件宕機事件曾導致數千班次航班延誤或取消。

為因應機場及道路預期高峰，港航局建議，國內航班旅客至少提前兩小時抵達機場，國際航班則至少提前三小時，以降低延誤風險。此外，當局鼓勵旅客盡可能利用大眾運輸或事先預訂停車位，以應對預期更長的等候時間。

該局還預計，與去年相似，約有860萬輛次車輛將使用轄下的橋樑與隧道。為紓解車流壓力，相關設施的工程與維修作業將自12月23日清晨5時至明年1月2日清晨5時全面暫停。

此外，連接紐約與新澤西的PATH列車將於12月25日聖誕節與1月1日當日採取不同點班表運行，提醒民眾提前規畫行程。

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