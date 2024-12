「軟實力」作者：川普再上台 美中關係緩和還要幾十年

華美協進社邀請著名政治學家奈伊舉行線上座談,討論「軟實力」對於當下地緣政治局勢的意義。(圖片截自線上座談)

華美協進社(China Institute)日前邀請著名政治學者奈伊(Joseph Nye)舉行線上座談,討論「軟實力」對於當下地緣政治局勢的意義。奈伊認為,川普 (Donald Trump)的當選將導致下個四年內美國軟實力的衰退,而美中關係的緩和「還要等幾十年」。

奈伊是軟實力的概念提出者,也是「軟實力:世界政壇成功之道(Soft Power: The Means to Success in World Politics)」一書的作者;他曾任美國國防部 國際安全事務助理部長及哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)院長。奈伊指出,相比通過軍事、經濟制裁等「胡蘿蔔加大棒」手段達到脅迫合作的「硬實力」,「軟實力」強調吸引力,以及對文化、價值觀的認可。

奈伊表示,中國對軟實力的態度和接受度讓他感到「很有意思」。他回憶道,自己曾被中方官員邀請用晚餐,且該官員向他請教,中國該如何提升自己的軟實力。而前國家主席胡錦濤也曾在2007年,第一次提出中國需要提高軟實力的說法。

「中國為提升軟實力付出不少金錢和努力」,奈伊說,像一帶一路 、孔子學院等政策都是中國決心提高軟實力的佐證。但他也指出,中國的軟實力受制於兩大缺陷,一為中國與其臨國的領土糾紛,二為阻撓公民社會(Civil Society)發展的緊密政黨控制;這些缺陷抵銷了中國為提高軟實力所做的努力。

對於美中關係,奈伊認為,中國在2008年金融危機時認定美國已進入衰退,因而從鄧小平提出的「韜光養晦」戰略轉向更「自信」的態度,「這種態度上的轉變導致了美中關係緊張」。奈伊也表示,美中關係在緩和前還會變得更糟,「美中關係緩和還要幾十年,不是只要幾年」。

談到候任總統川普對美國軟實力的影響,奈伊表示,川普相信零和遊戲、相信只會有一個贏家,而這樣的態度,以及川普高關稅、少合作的政策,會讓美國的軟實力在今後四年有所衰退。但回顧歷史,「我們有過比當下更糟的60年代」,他也相信,美國仍舊保留著恢復的韌性。