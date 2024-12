抵制建長島納蘇郡賭場 花園城居民提告

金沙集團計畫在長島建造一個預計耗資60億元的賭場度假村,包括戶外空間、零售娛樂綜合體、水療中心與世界級表演場地等。(取自金沙集團官網)

長島 納蘇郡賭場建案進入環境影響評估階段,但花園城(Village of Garden City)的受託人已向法院提訴,要求終止該項目。訴訟指出,納蘇郡在簽訂租約前未進行完整的環境評估,要求法院判定該租約無效。

根據法院文件,花園城受託人團隊已聘請律師,針對納蘇郡與拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)之間簽訂的42年租約展開法律行動。花園城的代表表示,此舉是為了捍衛當地社區的利益。

花園城市長弗拉納根(Mary Carter Flanagan)表示,將在納蘇郡立法大樓舉行公聽,討論賭場計畫的環境影響。她呼籲居民踴躍參與,表達對環境問題的關切。

反對團體「對賭場說不」(Say No to the Casino)則在聲明中表示,研究顯示,合法賭博對經濟、環境和社會帶來負面影響,並敦促官員重新審視計畫。

雖然反對聲浪不斷,但該計畫也得到部分勞工和商業團體支持。他們認為,賭場的建設將創造約8500個就業 機會,促進當地經濟發展。然而,反對者擔心賭場可能帶來污染問題,並認為靠近學校的位置並不合適。

該賭場度假村計畫耗資約60億元,預計在納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)附近建造,包括戶外空間、零售娛樂設施、水療中心和表演場地。

今年8月,納蘇郡議會以18票對一票通過此計畫。金沙集團已支付郡政府500萬元保證金及100萬元不可退還費用,並承諾前三年支付每年1000萬元租金 。