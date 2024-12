喊「滾回中國」外州男仇亞反猶判刑3年半

華州白人男子在曼哈頓多次基於仇恨而襲擊亞裔和猶太人,獲刑三年半。(市警提供)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)10日宣布,一名在曼哈頓不止一次攻擊少數族裔並發表仇恨言論的外州男子,已被紐約州高等法院判處總共三年半的有期徒刑。他因兩項基於仇恨的攻擊罪而獲刑,總服刑期將達三年半。

法庭文件顯示,華盛頓州男子雅各布楚克(Perin Jacobchuk),在2021年8月15日下午,於曼哈頓時報廣場附近的西54街交百老匯大道處,朝一對路過的亞裔 夫妻大喊「滾回中國去」。隨後,他一邊繼續口爆仇視亞裔的種族主義言論,一邊跑到受害女性身後,抓住她的肩膀並將其推倒在地。受害的63歲亞裔女性倒在街邊的水泥樓梯上,背部和腿部受傷。

2022年12月4日晚間,雅各布楚克又在中央公園內,向猶太 人發起挑釁和襲擊。根據起訴書,他在公園內向一名路過的猶太人行納粹禮,並大喊支持因具有強烈反猶主義傾向而備受爭議的音樂人坎耶(Kanye West)當總統。受害人的證詞顯示,雅各布楚克當著他的面大肆口噴反猶言論,包括「殺死猶太人」、「毒死這幫混蛋」等,隨後他便走上前與其理論,但雅各布楚克不予理會,繼續「口吐蓮花」。

而當受害猶太人離開後,雅各布楚克又騎單車追上他,繼續口噴反猶話語,並一拳打在他的後腦部位,致其倒地。受害人經檢查後,發現腦震盪、右手骨折、左側膝蓋骨折,且多顆牙齒受損。

今年9月26日,雅各布楚克承認了兩項控罪,分別為作為仇恨犯罪的二級攻擊罪(Assault in the Second Degree as a Hate Crime)和作為仇恨犯罪的三級攻擊罪。兩項罪名的量刑分別為三年半和一年四個月至四年,兩項刑罰同時執行,意味著雅各布楚克的最終刑時間將以兩者之中較長的三年半為準。