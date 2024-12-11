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喊「滾回中國」外州男仇亞反猶判刑3年半

記者許君達／紐約報導
華州白人男子在曼哈頓多次基於仇恨而襲擊亞裔和猶太人，獲刑三年半。(市警提供)
華州白人男子在曼哈頓多次基於仇恨而襲擊亞裔和猶太人，獲刑三年半。(市警提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)10日宣布，一名在曼哈頓不止一次攻擊少數族裔並發表仇恨言論的外州男子，已被紐約州高等法院判處總共三年半的有期徒刑。他因兩項基於仇恨的攻擊罪而獲刑，總服刑期將達三年半。

法庭文件顯示，華盛頓州男子雅各布楚克(Perin Jacobchuk)，在2021年8月15日下午，於曼哈頓時報廣場附近的西54街交百老匯大道處，朝一對路過的亞裔夫妻大喊「滾回中國去」。隨後，他一邊繼續口爆仇視亞裔的種族主義言論，一邊跑到受害女性身後，抓住她的肩膀並將其推倒在地。受害的63歲亞裔女性倒在街邊的水泥樓梯上，背部和腿部受傷。

2022年12月4日晚間，雅各布楚克又在中央公園內，向猶太人發起挑釁和襲擊。根據起訴書，他在公園內向一名路過的猶太人行納粹禮，並大喊支持因具有強烈反猶主義傾向而備受爭議的音樂人坎耶(Kanye West)當總統。受害人的證詞顯示，雅各布楚克當著他的面大肆口噴反猶言論，包括「殺死猶太人」、「毒死這幫混蛋」等，隨後他便走上前與其理論，但雅各布楚克不予理會，繼續「口吐蓮花」。

而當受害猶太人離開後，雅各布楚克又騎單車追上他，繼續口噴反猶話語，並一拳打在他的後腦部位，致其倒地。受害人經檢查後，發現腦震盪、右手骨折、左側膝蓋骨折，且多顆牙齒受損。

今年9月26日，雅各布楚克承認了兩項控罪，分別為作為仇恨犯罪的二級攻擊罪(Assault in the Second Degree as a Hate Crime)和作為仇恨犯罪的三級攻擊罪。兩項罪名的量刑分別為三年半和一年四個月至四年，兩項刑罰同時執行，意味著雅各布楚克的最終刑時間將以兩者之中較長的三年半為準。

猶太 亞裔 曼哈頓

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