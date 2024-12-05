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亞當斯擬取消工薪稅收 可惠及58萬市民返還6300萬元稅金 平均每戶可減稅350元

記者尤昱程╱紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)於4日提案「取消工薪稅收」(Axe the Tax for the Working Class)，預計將惠及超過58萬2000名市民，平均每戶可減稅350元。(市府提供)
市長亞當斯(Eric Adams)於4日提案「取消工薪稅收」(Axe the Tax for the Working Class)，預計將惠及超過58萬2000名市民，平均每戶可減稅350元。(市府提供)

市長亞當斯(Eric Adams)於4日提案「取消工薪稅收」(Axe the Tax for the Working Class)，計畫為工薪階層家庭提供稅務減免，預計將惠及超過58萬2000名市民，共返還6300萬元稅金，平均每戶可減稅350元。

根據提案，符合條件的家庭為收入達到或低於聯邦貧困線150%、且有撫養家屬的申報者，這些家庭將免除紐約市個人所得稅。而對於略高於該門檻的家庭，若收入超過貧困線150%但不超過5000元，則可享有稅率減免。

「取消工薪稅收」計畫建立在2022年亞當斯推動擴展紐約市收入所得稅抵免(EITC)的基礎上。該減免自近20年來首次擴展，2023納稅季節已為紐約市民節省超過3億4500萬元。根據市府數據，若新提案與收入所得稅抵免聯合執行，總體將為200萬市民返還共計4億800萬元。

此外，市消費者和工人保護局(DCWP)的免費報稅服務(Free Tax Prep)，自亞當斯任期開始已協助納稅人節省約5700萬元報稅費用，並為25萬7000人免費提交稅務申報。該服務還專為自由職業者及小型業主設計了報稅及財務管理支持方案，進一步降低工薪階層的財務壓力。

亞當斯表示，這個提案是其政府持續支持工薪家庭的一部分，旨在緩解日益增加的生活成本壓力，讓更多紐約人能在五大區穩定生活。他說，「極端成本已迫使許多工薪階層家庭離開紐約，我們不能再袖手旁觀。」

目前州參議員康莫利(Leroy Comrie)、州眾議員赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)已表示支持該提案，並將在即將到來的立法會期提出提案。此計畫將作為2026財年紐約州預算的一部分提交州議會審議，最快可於2025納稅年度正式實施。

亞當斯 紐約市 報稅

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