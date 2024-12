3華裔著作 入紐時百大最值得關注榜

北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理」,透過記錄傅培梅精采的一生,為中華料理史譜出新頁。(取自亞馬遜)

紐約時報 近日公布2024年度百大最值得關注書籍(100 Notable Books of 2024),三本華裔著作的非虛構書籍位列榜單,分別為金恬(Michelle T. King)的「切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理」(Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food)、新聞工作者宗毓華(Connie Chung)的回憶錄「康妮」(Connie)、以及袁陽記錄了在20世紀80年代及90年代出生在中國的四位女性的成長故事的「私人革命」(Private Revolutions)。

北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學:傅培梅與現代中華料理」,透過記錄傅培梅精采的一生,為中華料理史譜出新頁。紐約時報的書評寫道:1971年,一家報紙將傅培梅稱為「華人烹飪界的傳奇廚神柴爾德(Julia Child)」,然而,正如金恬的傳記中所指出的,傅培梅比柴爾德還要早兩個月登上電視。她教會了數代人製作來自中國各地的佳餚。金恬還訪談了那些她的食譜和節目中學到烹飪手藝的女性,呈現當時中產階級的家庭「煮」婦,是如何在戰後的世界巨變中尋找方向。

宗毓華曾擔任多個美國電視新聞網的主播及記者,在1993年,她被任命為「CBS晚間新聞」的聯合主播,成為美國主流電視網晚間新聞主播位置的首位亞裔 及第二位女性。她的回憶錄「康妮」,回顧了她在新聞界所開創的輝煌以及受到的挫折,她雖然成為「CBS晚間新聞」的聯合主播,然而隨後卻因為另一名主播的控制欲及業界的性別歧視而被邊緣化,紐時評價此書「充滿趣味且揭露了真相。」

袁陽的「私人革命」,則是她在六年的時間裡,跟隨四位截然不同的年輕女性所記錄的她們的成長故事,紐時對此評價,在中國劇烈轉變為工業超級大國的大背景下,此書記錄了她們在「新社會秩序」中的生活,報導在全球與個人的視角間來回切換,感人至深。

在虛構書類別中,年度值得關注書籍則包括波蘭最受關注小說家及諾貝爾 文學獎獲得者朵卡萩(Olga Tokarczuk)的「女鬼宴」(The Empusium)、曾祖父是廣東人的澳大利亞原住名作家賴特(Alexis Wright)屢獲殊榮的小說「值得讚揚」(Praiseworthy)等。