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3華裔著作 入紐時百大最值得關注榜

記者鄭怡嫣╱紐約報導
北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學：傅培梅與現代中華料理」，透過記錄傅培梅精采的一生，為中華料理史譜出新頁。(取自亞馬遜)
北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學：傅培梅與現代中華料理」，透過記錄傅培梅精采的一生，為中華料理史譜出新頁。(取自亞馬遜)

紐約時報近日公布2024年度百大最值得關注書籍(100 Notable Books of 2024)，三本華裔著作的非虛構書籍位列榜單，分別為金恬(Michelle T. King)的「切、炒、觀、學：傅培梅與現代中華料理」(Chop Fry Watch Learn: Fu Pei-mei and the Making of Modern Chinese Food)、新聞工作者宗毓華(Connie Chung)的回憶錄「康妮」(Connie)、以及袁陽記錄了在20世紀80年代及90年代出生在中國的四位女性的成長故事的「私人革命」(Private Revolutions)。

北卡羅來納大學歷史系教授金恬的新著作「切、炒、觀、學：傅培梅與現代中華料理」，透過記錄傅培梅精采的一生，為中華料理史譜出新頁。紐約時報的書評寫道：1971年，一家報紙將傅培梅稱為「華人烹飪界的傳奇廚神柴爾德(Julia Child)」，然而，正如金恬的傳記中所指出的，傅培梅比柴爾德還要早兩個月登上電視。她教會了數代人製作來自中國各地的佳餚。金恬還訪談了那些她的食譜和節目中學到烹飪手藝的女性，呈現當時中產階級的家庭「煮」婦，是如何在戰後的世界巨變中尋找方向。

宗毓華曾擔任多個美國電視新聞網的主播及記者，在1993年，她被任命為「CBS晚間新聞」的聯合主播，成為美國主流電視網晚間新聞主播位置的首位亞裔及第二位女性。她的回憶錄「康妮」，回顧了她在新聞界所開創的輝煌以及受到的挫折，她雖然成為「CBS晚間新聞」的聯合主播，然而隨後卻因為另一名主播的控制欲及業界的性別歧視而被邊緣化，紐時評價此書「充滿趣味且揭露了真相。」

袁陽的「私人革命」，則是她在六年的時間裡，跟隨四位截然不同的年輕女性所記錄的她們的成長故事，紐時對此評價，在中國劇烈轉變為工業超級大國的大背景下，此書記錄了她們在「新社會秩序」中的生活，報導在全球與個人的視角間來回切換，感人至深。

在虛構書類別中，年度值得關注書籍則包括波蘭最受關注小說家及諾貝爾文學獎獲得者朵卡萩(Olga Tokarczuk)的「女鬼宴」(The Empusium)、曾祖父是廣東人的澳大利亞原住名作家賴特(Alexis Wright)屢獲殊榮的小說「值得讚揚」(Praiseworthy)等。

紐約時報 諾貝爾 亞裔

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