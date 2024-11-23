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第五大道歡慶200歲生日 12/8舉辦盛大派對

記者和釗宇／紐約報導
今年假日季期間，除了備受歡迎的「第五大道假日開放街道」活動將重返之外，第五大道協會還將在12月8日(周日)舉辦盛大的慶祝派對，吸引民眾參加。(第五大道協會提供)
今年假日季期間，除了備受歡迎的「第五大道假日開放街道」活動將重返之外，第五大道協會還將在12月8日(周日)舉辦盛大的慶祝派對，吸引民眾參加。(第五大道協會提供)

今年是曼哈頓第五大道建成200周年。今年假日季期間，除了備受歡迎的「第五大道假日開放街道」活動將重返之外，第五大道協會(Fifth Avenue Association)還將在12月8日(周日)舉辦盛大的慶祝派對，吸引民眾參加。

第五大道協會介紹，第五大道的200歲生日慶典將沿著第48街至第55街舉行，活動包括藝術裝置展示、茱莉亞音樂學院(The Juilliard School)杜克·艾靈頓樂團和Sing Harlem的現場音樂演出、品牌快閃店、獨家購物體驗以及個性化時尚素描服務。而且，行人將有機會親自走紅毯入場，活動還將舉行象徵性的切蛋糕儀式。如果當天因天氣惡劣而無法舉辦，第五大道生日慶典將改期至12月15日(周日)舉行。

這場生日派對將成為全年度精采活動的起點，今年活動主題為「你已抵達第五大道：200年的標誌與夢想」(You’ve Arrived on Fifth: 200 Years of Icons and Dreams)。活動內容包括巨大的第五大道雪花裝置、回顧大道豐富歷史演變的導覽活動，以及標誌性的假日人行道裝飾，還有驚喜動畫、節日櫥窗展示以及限量版商品，這些都將出現在第五大道的活動中。

第五大道協會代主席威爾斯(Madelyn Wils)表示，「今年，我們慶祝的不僅僅是假日季，我們還將以一場充滿歷史與活力的活動來慶祝第五大道200歲生日，將第五大道轉變為一個融合豐富歷史與難忘體驗的目的地。我們誠邀紐約市民及來自世界各地的遊客，親身體驗第五大道獨一無二的魅力與美麗。」

市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷表示，「沒有什麼比擠滿行民眾的街道更能慶祝假日季和第五大道200歲生日了。展望第五大道的下個200年，我們將繼續努力，將這條標誌性的街道重新設計為世界一流的大道。」

紐約市 曼哈頓

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