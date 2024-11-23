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台灣徐崇育爵士樂團來美 攜手美國多位頂尖音樂家演出

記者范航瑜／紐約報導
本次巡演由低音提琴手兼作曲家徐崇育（左三）領銜，攜手美國多位頂尖爵士音樂家。(記者范航瑜／攝影)
本次巡演由低音提琴手兼作曲家徐崇育（左三）領銜，攜手美國多位頂尖爵士音樂家。(記者范航瑜／攝影)

來自台灣的徐崇育爵士樂團將在11月展開美國巡演，並已於日前在哈林區國家爵士博物館演出，帶來經典爵士組曲「大河精神一致愛河與密西西比河的爵士組曲」(Music for the River Jazz Suite: The Spirit of Love River & Mississippi River)。紐約站後，樂團將南下至休士頓和紐奧良(New Orleans)，為當地爵士樂迷帶來耳目一新的音樂盛宴。

巡演結束紐約站後，樂團將南下至休士頓和紐奧良(New Orleans)，為當地爵...
巡演結束紐約站後，樂團將南下至休士頓和紐奧良(New Orleans)，為當地爵士樂迷帶來耳目一新的音樂盛宴。 (記者范航瑜／攝影)

此次巡演的緣起可追溯至2021年疫情期間，當時，駐紐約台北文化中心攜徐崇育爵士樂團與國家爵士博物館合作，推出台灣原創爵士音樂影片「Jazz Changed, Jazz Changes, Jazz Changin’」。該影片不僅在線上藝術節「羅德島州First Works」播放，還吸引了1900人次在線觀看，引起美國爵士圈對台灣爵士音樂的關注。

本次巡演由低音提琴手兼作曲家徐崇育領銜，攜手美國多位頂尖爵士音樂家，包括中音薩克斯風手哈裡森(Donald Harrison)、小號手諾裡斯(Alex Norris)、次中音薩克斯手倫塔(Ivan Renta)等。其中哈裡森更是焦點人物，他於2022年獲得美國國家藝術基金會(NEA)頒發的爵士大師獎(NEA Jazz Masters)，此次特地從紐奧良飛抵紐約，首次與台灣音樂家攜手演出徐崇育的作品。

中音薩克斯風手哈裡森(Donald Harrison)與徐崇育（右）合影。(記者...
中音薩克斯風手哈裡森(Donald Harrison)與徐崇育（右）合影。(記者范航瑜／攝影)

巡演主要曲目包含「大河精神」，這是一場愛河與密西西比河之間的音樂對話。同時，樂團還演奏了徐崇育的新作「Bulan Purnama 滿月」組曲，靈感來自印尼峇裡島的甘美朗傳統音樂，融合拉丁節奏與台灣特色，通過爵士樂即興探索文化間的音樂共鳴。

徐崇育曾於紐約求學與工作，紐約在其爵士音樂的養成中具有深遠意義。他表示：「爵士就是爵士，尊重不同文化背景，讓音樂擁有多元詮釋，是爵士樂的重要價值。」

爵士樂 博物館 疫情

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