台灣徐崇育爵士樂團來美 攜手美國多位頂尖音樂家演出

本次巡演由低音提琴手兼作曲家徐崇育(左三)領銜,攜手美國多位頂尖爵士音樂家。(記者范航瑜/攝影)

來自台灣的徐崇育爵士樂 團將在11月展開美國巡演,並已於日前在哈林區國家爵士博物館 演出,帶來經典爵士組曲「大河精神一致愛河與密西西比河的爵士組曲」(Music for the River Jazz Suite: The Spirit of Love River & Mississippi River)。紐約站後,樂團將南下至休士頓和紐奧良(New Orleans),為當地爵士樂迷帶來耳目一新的音樂盛宴。

此次巡演的緣起可追溯至2021年疫情 期間,當時,駐紐約台北文化中心攜徐崇育爵士樂團與國家爵士博物館合作,推出台灣原創爵士音樂影片「Jazz Changed, Jazz Changes, Jazz Changin’」。該影片不僅在線上藝術節「羅德島州First Works」播放,還吸引了1900人次在線觀看,引起美國爵士圈對台灣爵士音樂的關注。

本次巡演由低音提琴手兼作曲家徐崇育領銜,攜手美國多位頂尖爵士音樂家,包括中音薩克斯風手哈裡森(Donald Harrison)、小號手諾裡斯(Alex Norris)、次中音薩克斯手倫塔(Ivan Renta)等。其中哈裡森更是焦點人物,他於2022年獲得美國國家藝術基金會(NEA)頒發的爵士大師獎(NEA Jazz Masters),此次特地從紐奧良飛抵紐約,首次與台灣音樂家攜手演出徐崇育的作品。

中音薩克斯風手哈裡森(Donald Harrison)與徐崇育(右)合影。(記者范航瑜/攝影)

巡演主要曲目包含「大河精神」,這是一場愛河與密西西比河之間的音樂對話。同時,樂團還演奏了徐崇育的新作「Bulan Purnama 滿月」組曲,靈感來自印尼峇裡島的甘美朗傳統音樂,融合拉丁節奏與台灣特色,通過爵士樂即興探索文化間的音樂共鳴。

徐崇育曾於紐約求學與工作,紐約在其爵士音樂的養成中具有深遠意義。他表示:「爵士就是爵士,尊重不同文化背景,讓音樂擁有多元詮釋,是爵士樂的重要價值。」