亞裔兒童與家庭聯盟 曼哈頓表彰「改變促進者」

亞裔兒童與家庭聯盟舉辦「改變促進者」頒獎典禮, 企業家、暢銷書作家李詹姆斯(左二)和民權活動家維利(左三)因卓越貢獻獲頒獎項。(圖片由主辦方提供)

亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families,簡稱CACF)日前在曼哈頓翠貝卡舉辦「改變促進者」(Catalyst for Change Awards)頒獎典禮, 企業家、暢銷書作家李詹姆斯(James Rhee)和民權活動家、前紐約市長候選人維利(Maya Wiley)因卓越貢獻獲頒獎項。李詹姆斯鼓勵更多亞裔參與到公共事務中,為自己的社區發聲。

聯盟聯席執行董事昆丹娜(Anita Gundanna)表示,兩位獲獎者的成就代表了聯盟的使命,「他們對社區的支持和倡導讓我們所有人都受益」。昆丹娜談到,如今的政治與社會生態為亞裔社區帶來了很多挑戰,「但這不意味著我們沒有準備好」;同時,由於聯盟內有80%的成員都是移民 ,「對我們來說,公平是當下最重要的議題」。

獲獎者之一的李詹姆斯曾經在私募基金行業工作了近20年,身為二代韓裔移民的他認為,雖然亞裔在金融、科技等領域都有不小的成就,但如今的社會生態需要更多亞裔參與到公共事務中,為自己的社區發聲。

李詹姆斯表示,自己是一名「完美的亞裔小孩」,符合了父母及社會對他的一切期待;他畢業於哈佛大學本科及法學院,曾在私募基金行業工作近20年,也是一名業餘音樂家。

「但是當我到40歲時,我開始重新思考社會、父母對我的期望,我也撕碎了自己原本『完美』的生活」,李詹姆斯創建了一個雇用非洲裔女性、服務非洲裔女性的服裝品牌,「這些女性讓我想到自己的母親」。他也在今年發布了自己的暢銷書「紅色直升機(Red Helicopter)」,「我希望更多二代亞裔移民能不被社會、父母的期望所限制。」

本次「改變促進者」頒獎典禮由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)致開場詞,州參議員劉醇逸、眾議員 李榮恩(Grace Lee),皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等出席。