市議員提案：加強店門攤位監管 提升人行道安全通行
市議員黃敏儀日前提出一項新提案，要求市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)或市小商業服務局(Department of Small Business Services)在收到任何店門口攤位許可申請時，須於五天內通知當地社區委員會和市議員，以加強社區的監管權限。
該提案要求政府機構在接收到店門攤位申請後，及時通知民意代表和社區委員會，並徵求他們的意見。藉由民代和社區委員會對當地情況的深入了解，能夠更有效地審核申請，避免設置可能存在潛在安全隱患或導致擁堵問題的攤位。
多年以來，紐約市無照攤販和侵占人行道的行為已成為許多社區擁堵問題的根源，不僅給行人帶來障礙，還增加了守法經營小商家的經營壓力。黃敏儀表示，隨著新提案將使社區居民更了解哪些企業符合店門攤位許可，以及這些申請是否符合城市政策方針。
黃敏儀說，法拉盛充斥許多在人行道上不當使用店門口攤位的情況，包括無照攤販或過度侵占行人空間，這為當地居民，特別是長者和行動不便人士帶來極大困擾，「這項提案將有助於減少這些問題，並改善全市零售商業區的人行道環境。」
他表示，若提案通過，可望提升紐約市對店門攤位的監管效率，促進人行道的可步行性，確保人行道成為安全且便捷的公共空間，同時也加強了對公共空間管理的透明度。
此外，黃敏儀今年2月曾提出另一項提案，規定對於在12個月內累積五次以上違規的店門攤位經營者，將採取暫停或吊銷其許可的措施。違規者的許可可被暫停最長一年，而遭吊銷許可者須等待一年後才可重新申請。
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