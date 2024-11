市議員提案：加強店門攤位監管 提升人行道安全通行

法拉盛市中心人行道遭無照攤販占據,已為多年難解之題。(記者尤昱程╱攝影)

市議員黃敏儀日前提出一項新提案,要求市消費者與勞工 保護局(Department of Consumer and Worker Protection)或市小商業服務局(Department of Small Business Services)在收到任何店門口攤位許可申請時,須於五天內通知當地社區委員會和市議員,以加強社區的監管權限。

該提案要求政府機構在接收到店門攤位申請後,及時通知民意代表和社區委員會,並徵求他們的意見。藉由民代和社區委員會對當地情況的深入了解,能夠更有效地審核申請,避免設置可能存在潛在安全隱患或導致擁堵問題的攤位。

多年以來,紐約市 無照攤販和侵占人行道的行為已成為許多社區擁堵問題的根源,不僅給行人帶來障礙,還增加了守法經營小商家的經營壓力。黃敏儀表示,隨著新提案將使社區居民更了解哪些企業符合店門攤位許可,以及這些申請是否符合城市政策方針。

黃敏儀說,法拉盛 充斥許多在人行道上不當使用店門口攤位的情況,包括無照攤販或過度侵占行人空間,這為當地居民,特別是長者和行動不便人士帶來極大困擾,「這項提案將有助於減少這些問題,並改善全市零售商業區的人行道環境。」

他表示,若提案通過,可望提升紐約市對店門攤位的監管效率,促進人行道的可步行性,確保人行道成為安全且便捷的公共空間,同時也加強了對公共空間管理的透明度。

此外,黃敏儀今年2月曾提出另一項提案,規定對於在12個月內累積五次以上違規的店門攤位經營者,將採取暫停或吊銷其許可的措施。違規者的許可可被暫停最長一年,而遭吊銷許可者須等待一年後才可重新申請。