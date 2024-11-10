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海韻合唱團「韻音嘉樂」40周年音樂會 11月17日登場

記者范航瑜╱紐約報導
鋼琴伴奏由原天津音樂學院鍵盤系教授林棣華擔任。(記者范航瑜╱攝影)
鋼琴伴奏由原天津音樂學院鍵盤系教授林棣華擔任。(記者范航瑜╱攝影)

由紐約華人音樂愛好者組成的海韻合唱團即將慶祝成立40周年。為此，合唱團將於17日(周日)下午4時在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳(Merkin Hall at Kaufman Music Center)舉行「韻音嘉樂」音樂會，為觀眾帶來一場音樂盛宴。

演出曲目包括中文歌曲「這世界有那麼多人」、「父親草原母親河」、「思念」，以及英文經典「New York, New York」及「Can't Help Falling in Love」等。合唱團還專門挑選了三首台灣作曲家作品，包括「外婆的澎湖灣」和「三月裡的小雨」，詮釋台灣音樂之美。

海韻合唱團早在一年多前便開始準備，幾乎每周都安排排練。鋼琴伴奏由原天津音樂學院鍵盤系教授林棣華擔任，指揮則由合唱團藝術總監郭爽擔綱。郭爽師從中國著名女指揮家鄭小瑛，已與海韻合唱團合作近15年。

郭爽表示，業餘合唱團成員雖然大多未接受專業訓練，但學習熱情高昂，這反而帶來專業人士少見的積極氛圍，讓她倍感欣慰。郭爽說：「這些成員如兄弟姐妹般彼此支持，團隊氛圍更為親密，這與專業團體截然不同。」

郭爽透露，合唱團中，女性成員比例較高，男性成員相對較少，並且相比起來有些「社恐」、「放不開」。但郭爽發現，這些成員其實私下都很愛唱歌，但由於沒有專業訓練，自認為「五音不全」。經過多年練習，許多男性團員從「五音不全」變為合唱團的主力，不少成員這一堅持就是十年，態度極其認真，從最初的不自信，逐步發展成為團隊的骨幹力量。

海韻合唱團於1984年由著名音樂家朱崇懋創立，是紐約大都會區最悠久的華人合唱團之一，多次榮獲國際大獎。除了音樂表演，海韻合唱團也熱心公益，積極參與社區服務，多次為災區籌集善款。

「韻音嘉樂」音樂會門票現已開放預訂，詳情可致電(347)387-3924。同時，海韻合唱團也誠邀對聲樂有興趣的朋友加入，共同學習與成長。有意入團者可發簡訊至(212)814-0882報名。

郭爽表示，業餘合唱團成員雖然大多未接受專業訓練，但學習熱情高昂，這反而帶來專業人...
郭爽表示，業餘合唱團成員雖然大多未接受專業訓練，但學習熱情高昂，這反而帶來專業人士少見的積極氛圍。(記者范航瑜╱攝影)
許多男性團員從「五音不全」變為合唱團的主力。不少成員這一堅持就是十年。(記者范航...
許多男性團員從「五音不全」變為合唱團的主力。不少成員這一堅持就是十年。(記者范航瑜╱攝影)
郭爽師從中國著名女指揮家鄭小瑛，已與海韻合唱團合作近15年。(記者范航瑜╱攝影)
郭爽師從中國著名女指揮家鄭小瑛，已與海韻合唱團合作近15年。(記者范航瑜╱攝影)

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