針灸效益獲證明 金兌錫提案納入紐約州基本健保

29日,紐約州眾議員、州眾議會老齡委員會主席金兌錫宣布了一項新提案「為全紐約人針灸」(Acupuncture for All New Yorkers)。(記者高雲兒/攝影)

紐約州 眾議員金兌錫(Ron Kim)29日宣布提案,擬修訂紐約州保險 相關法規,將針灸列為基本健康福利 ,使其納入紐約州的「平價醫療法案」(ACA),讓更多民眾受益。

這項提案名為「為全紐約人針灸」(Acupuncture for All New Yorkers)。當天發布會上,全美針灸執業會「Acupuncture of America Independent Practice Association」首席副運營官李雪、法規部總監關秉慧、紐約針灸協會(Acupuncture of New York)會長納金特(Beth Nugent)以及多發性硬化症協會理事會成員班德勒(Kenneth Bandler)出席,強調這項提案對於擴大紐約居民獲得有效且全面的健康醫療服務具有重要意義。

這些專業人員表示,針灸在治療慢性疼痛、噁心、頭痛、焦慮、抑鬱、失眠及不孕等方面具有顯著效果。金兌錫則強調了針灸作為替代一般療法的高性價比,稱針灸通常能為慢性疾病患者帶來持久緩釋,「針灸是一種擁有悠久歷史的傳統療法,其健康效益已得到證明。現在是時候讓所有紐約人都能輕鬆獲得這種可能改變生活的治療方式,確保保險不再成為患者選擇針灸的障礙。」

金兌錫說,由於科學證據支持,針灸已被紀念斯隆凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering)和妙佑醫療國際(Mayo Clinic)等頂級醫療系統納入作為療法;然而,針灸目前仍未被列入紐約州的基本健保ACA計畫中,導致許多紐約人無法負擔此重要治療。而「為全紐約人針灸」提案正是為了解決這一問題,擬將針灸列為基本健康福利,使民眾獲得更加公平的醫療服務。