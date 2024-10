電單車激增頻釀事故 紐約市主計長籲切斷非法供應鏈

電單車激增事故多,市主計長蘭德發政策建議。(記者劉梓祁╱攝影)

由於電單車(E-bike)和小型機車(Moped)等小型交通工具的日益流行,紐約市 正面臨安全和生活質量方面的新挑戰,如交通意外或鋰電池火災;為此,市主計長蘭德(Brad Lander)29日發布「微出行時代的街道安全」(Street Safety in the Era of Micromobility)政策建議報告,呼籲加強監管和改善基礎設施。

自2020年紐約州 小型交通工具合法化以來,加之網路送餐公司迅速興起、低成本電單車和電池的普及,大量市民已將其視為廉價且環保的出行方式,並有多人將其用作謀生。然而,蘭德指出,紐約市的監管機制、執法力度和基礎設施還未能跟上市場的發展進度。

在報告中,蘭德呼籲建立更多規則以令此交通工具「安全、合法地運行」,如切斷非法車輛的供應鏈、建立由市府管理的許可制度和提升對違規者的問責力度。他表示,小型交通工具的激增助長了不守法的現象,也加劇了市民對街道安全的擔憂,因此需要制定策略以提升街道的安全和秩序。

報告指出,現有的交通法規未能有效遏制騎行者的危險或非法行為,且執法和監管責任分散在多個政府和機構之間,而基礎設施和街道設計也未能與小型車輛的快速增長相適應。分析還認為,網絡送餐平台的興起「進一步推動了低收入 、工作不穩定的騎行者對電單車的依賴」,但公司方卻沒有承擔責任。

近年來,由於進口產品標準較低和合法、安全替代品的成本高昂,不合規產品充斥電池和電單車市場。儘管電池安全已通過立法改進,但因電池引發的火災依然頻繁發生,僅2024年前十個月就導致四人死亡、88人受傷。主計長報告顯示,與四輪車輛相比,小型交通工具在行人死亡和受傷中所占比例較小,但自合法化以來,其導致的行人受傷事件已大幅上升。

蘭德認為,有供應、交通執法、勞動剝削以及基礎設施等多方面的問題需要解決,他建議通過執法切斷紐約市及周邊地區的非法車輛供應,並對送餐平台採取許可和懲罰制度,以及要求餐館核查其送餐員的工具。報告還呼籲,加強對違法騎行者的問責,同時投資於基礎設施及街道設計,並擴大補貼項目的資金支持。