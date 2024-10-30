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電單車激增頻釀事故 紐約市主計長籲切斷非法供應鏈

記者劉梓祁╱紐約報導
電單車激增事故多，市主計長蘭德發政策建議。(記者劉梓祁╱攝影)
電單車激增事故多，市主計長蘭德發政策建議。(記者劉梓祁╱攝影)

由於電單車(E-bike)和小型機車(Moped)等小型交通工具的日益流行，紐約市正面臨安全和生活質量方面的新挑戰，如交通意外或鋰電池火災；為此，市主計長蘭德(Brad Lander)29日發布「微出行時代的街道安全」(Street Safety in the Era of Micromobility)政策建議報告，呼籲加強監管和改善基礎設施。

自2020年紐約州小型交通工具合法化以來，加之網路送餐公司迅速興起、低成本電單車和電池的普及，大量市民已將其視為廉價且環保的出行方式，並有多人將其用作謀生。然而，蘭德指出，紐約市的監管機制、執法力度和基礎設施還未能跟上市場的發展進度。

在報告中，蘭德呼籲建立更多規則以令此交通工具「安全、合法地運行」，如切斷非法車輛的供應鏈、建立由市府管理的許可制度和提升對違規者的問責力度。他表示，小型交通工具的激增助長了不守法的現象，也加劇了市民對街道安全的擔憂，因此需要制定策略以提升街道的安全和秩序。

報告指出，現有的交通法規未能有效遏制騎行者的危險或非法行為，且執法和監管責任分散在多個政府和機構之間，而基礎設施和街道設計也未能與小型車輛的快速增長相適應。分析還認為，網絡送餐平台的興起「進一步推動了低收入、工作不穩定的騎行者對電單車的依賴」，但公司方卻沒有承擔責任。

近年來，由於進口產品標準較低和合法、安全替代品的成本高昂，不合規產品充斥電池和電單車市場。儘管電池安全已通過立法改進，但因電池引發的火災依然頻繁發生，僅2024年前十個月就導致四人死亡、88人受傷。主計長報告顯示，與四輪車輛相比，小型交通工具在行人死亡和受傷中所占比例較小，但自合法化以來，其導致的行人受傷事件已大幅上升。

蘭德認為，有供應、交通執法、勞動剝削以及基礎設施等多方面的問題需要解決，他建議通過執法切斷紐約市及周邊地區的非法車輛供應，並對送餐平台採取許可和懲罰制度，以及要求餐館核查其送餐員的工具。報告還呼籲，加強對違法騎行者的問責，同時投資於基礎設施及街道設計，並擴大補貼項目的資金支持。

紐約市 低收入 紐約州

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