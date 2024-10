國際華人交通運輸協會 美東北區分會年會

「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會,近日在法拉盛舉行2024年年會。(主辦方提供)

成立己30年的「國際華人 交通運輸協會」美國東北區分會, 近日在法拉盛 舉行2024年年會。該會成員包括各級政府交通運輸機構,顧問公司及大學任教的華人專業人士。年會包括專業研討會,會員大會及晚宴三部分。年會由會長王運利及副會長翁百里籌辦。

今年研討會主題為「高效、可持續和有韌性的交通系统、基礎設施与人工智能」(Efficient, Sustainable and Resilient Transportation Systems and AI),講者包括林嘉麟、高婧沁、葉琦、林若然及任萬鈞。

年會晚宴將特別請到紐約市 政府設計與施工局(NYC Department of Design and Construction)基礎設施部門的負責人Eric Ilijevich擔任專題主講人,講題為「紐約市基礎設施建設的現狀與未來」(NYCDDC Coastal Resiliency: Designing a Resilient Future for New York) 。

出席年會的還包括紐約市政府設計與施工局的助理局長Thu-Loan Dinh,及八位前會長鄭向元、黎澄天、錢一之、曾昭俊、林豐堡、蔣忠國、房秀梅及任萬鈞等。