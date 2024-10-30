我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

國際華人交通運輸協會 美東北區分會年會

紐約訊
「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會，近日在法拉盛舉行2024年年會。(主辦方提供)
「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會，近日在法拉盛舉行2024年年會。(主辦方提供)

成立己30年的「國際華人交通運輸協會」美國東北區分會， 近日在法拉盛舉行2024年年會。該會成員包括各級政府交通運輸機構，顧問公司及大學任教的華人專業人士。年會包括專業研討會，會員大會及晚宴三部分。年會由會長王運利及副會長翁百里籌辦。

今年研討會主題為「高效、可持續和有韌性的交通系统、基礎設施与人工智能」(Efficient, Sustainable and Resilient Transportation Systems and AI)，講者包括林嘉麟、高婧沁、葉琦、林若然及任萬鈞。

年會晚宴將特別請到紐約市政府設計與施工局(NYC Department of Design and Construction)基礎設施部門的負責人Eric Ilijevich擔任專題主講人，講題為「紐約市基礎設施建設的現狀與未來」(NYCDDC Coastal Resiliency: Designing a Resilient Future for New York) 。

出席年會的還包括紐約市政府設計與施工局的助理局長Thu-Loan Dinh，及八位前會長鄭向元、黎澄天、錢一之、曾昭俊、林豐堡、蔣忠國、房秀梅及任萬鈞等。

紐約市 華人 法拉盛

上一則

新生代天后張靚穎 感恩節康州金神閃耀登場

下一則

紐約客談╱與川普隔空示好 亞當斯公眾形象再添一層棺蓋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

火熱萬聖節 氣溫創紀錄 高出平均20℉

火熱萬聖節 氣溫創紀錄 高出平均20℉
提前投票首日 紐約市14萬人完成投票創新高

提前投票首日 紐約市14萬人完成投票創新高
紐約州提前投票進行中 重要細節宜掌握

紐約州提前投票進行中 重要細節宜掌握
3嫌搭華人長巴跨州販槍 最高判刑25年

3嫌搭華人長巴跨州販槍 最高判刑25年

熱門新聞

四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被捕控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02
WNBA紐約自由人冠軍遊行，球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

WNBA紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

2024-10-24 17:53

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因