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「中國最有名女性」靳羽西新書發布 盼做東西文化使者

記者曹馨元 / 紐約報導
靳羽西在華美協進社發布新書「中國最著名的女性-以及她是怎麼做到的」。(記者曹馨元 / 攝影)
靳羽西在華美協進社發布新書「中國最著名的女性-以及她是怎麼做到的」。(記者曹馨元 / 攝影)

華美協進社(China Institute)日前舉辦靳羽西新書發布會。這位囊括企業家、艾美獎(Emmy)得主、電視台主持人及暢銷書作家等多個頭銜為一身華人女性此次帶來新書「中國最著名的女性-以及她是怎麼做到的」(The Most Famous Woman in China, and how she did it)。

多數中國民眾知道靳羽西是因為她成功的同名化妝品牌「羽西」，或是在CCTV播出的、收視超過10億人次的電視節目「同一個世界」。而美國民眾了解她則是通過第一部向美國觀眾介紹亞洲文化和風俗的節目「看東方」(Looking East)。同一個世界與看東方這兩檔節目讓靳羽西成為當時全世界收視最高的女性。人物雜誌(People magazine)稱她為「中國最有名的女性」，時代雜誌(Time magazine)更是叫她「中國女皇」(the Queen of the Middle Kingdom)。

靳羽西分享到，她此前就出版過多本中文圖書，但是這部分書籍大部分都是以「指南」為主，如教導剛剛迎來改革開放的中國民眾何為西方禮儀。「(中國剛剛開放時)，我能看到人們的狂熱，他們對西方的巨大好奇和與世界連結的渴望」。

靳羽西也在座談會中提到了自己的經歷，包括在不會說中文的情況下來到中國製作中文電視節目，在青少年時期提著行李箱來到美國等，「我真的是有膽量」。她也談到了製作亞裔形象的「羽西娃娃」的初衷是發現中國的玩偶都是金髮碧眼的西方形象，「我認為我們的孩子不能只覺得金髮碧眼才是美的標準」。

新書除了講述靳羽西非凡的人生故事，也將她的個人經歷與中國幾十年來的演變相呼應，娓娓道來她從中國第一代香港移民蛻變至全球媒體偶像、企業家和慈善家的心路歷程。該書100%的淨收益將捐贈給靳羽西「同一世界基金會」。

艾美獎 亞裔 華人

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