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擴大市府官職任命話語權 11月公投

記者范航瑜╱紐約報導
市議長歐德思與多名議會成員向市選舉委員會提交「建議與同意」投票問題。(記者范航瑜╱攝影)
市議長歐德思與多名議會成員向市選舉委員會提交「建議與同意」投票問題。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)18日在市政廳前召開會議，宣布已與多名市議會成員向市選舉委員會(Board of Elections)提交「建議與同意法案」(Advice-and-Consent law)的投票問題，將在11月選舉時舉行公投，呼籲民眾積極參與投票，強調這將是紐約市政治的「民主基石」。

目前，市議會只能對部分市府職位提供有限的建議與同意權，例如市調查局(Department of Investigation)局長和市法律顧問(Corporation Counsel)等職位；但新法案增加了20個機構的局長任命權，必須通過市議會的批准，其中包括市衛生局長、市兒童福利局(Administration for Children's Services)局長，以及市遊民服務局(Department of Homeless Services)局長等重要官職。

「建議與同意法案」後來在市議會以46票的多數票通過，將賦予市議會更大權利，對市長提名的批准和拒絕權有更大影響力，這一舉措或將加劇市長亞當斯(Eric Adams)與市議會之間的緊張關係。

歐德思18日表示，「建議與同意法案」是一項完善的民主保障措施，能確保政府優先考慮公共利益而非個人利益，這項措施長期以來在美國許多城市、州政府以及聯邦政府中被使用，紐約市卻是例外；她認為擴大該法案，有助於確保各機構領袖的任命基於資格和公共利益，而不是取決於政治忠誠度或其他動機，從而加強紐約市的政府和代議制民主制度。

「我們相信現在紐約市政府各部門有很多優秀的領導，但缺乏監督力量」，歐德思說，「這個法案已經在議會以壓倒性優勢通過，現在我們決定把權利交給民眾，讓你們來決定。」

在「建議與同意法案」提出後，亞當斯迅速成立「市憲章修訂委員會」(Charter Revision Commission)，授權該委員會修改城市憲章的權利，決定哪些投票可以交由全民公投；歐德思則呼籲紐約市民在11月投票時，行使自己的民主權利，不要被市長的設立的委員會所阻礙。

市議長歐德思與多名議會成員向市選舉委員會提交「建議與同意法案」投票問題。(記者范...
市議長歐德思與多名議會成員向市選舉委員會提交「建議與同意法案」投票問題。(記者范航瑜／攝影)

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