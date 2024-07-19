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華人移民受害多 慈善座談防詐騙

記者范航瑜╱紐約報導
市長移民事務辦公室局長卡斯特羅。(記者范航瑜／攝影)
市長移民事務辦公室局長卡斯特羅。(記者范航瑜／攝影)

移民初來乍到，常因語言不通淪為詐騙受害者，導致他們成為最需要正確資訊的群體；為此紐約總教區天主教慈善機構(Catholic Charities of the Archdiocese of New York)與多個機構近期合作舉辦一場針對移民詐騙的講座，幫助人們學習識別移民服務詐騙、避免蒙受損失。

當日的合作單位包括州新美國人辦公室、市長移民事務辦公室及布碌崙(布魯克林)地方檢察官辦公室，布碌崙地檢移民事務特別顧問薩特納林(David Satnarine)指出，其所在的轄區，華人是移民騙局的常見受害者；早在2016年就出現了針對華裔老人的祈福黨(又稱金光黨)，近年來又出現許多欺詐性移民服務人員，譬如冒充律師，騙取錢財後「人間蒸發」。

薩特納林建議，華人在尋求移民相關的建議時，特別需要繳費的話務必留意一些危險信號；首先，任何只接受現金的交易都是嚴重的危險信號，其次如果有人要求自己簽署一份文件，但從未透露過該文件的內容、或沒有翻譯的版本，請提高警惕。

他強調，如果民眾懷疑自己是移民詐騙的受害者，請隨時撥打熱線電話，天主教慈善機構的熱線為1-888-958-5264，或可撥打布碌崙地方檢察官辦公室的移民熱線至(718)250-3333。

紐約總教區天主教慈善機構執行董事沙利文(Kevin Sullivan)表示，該機構在過去三個月中收到的欺詐投訴數量與前一年一樣多，詐騙金額從40元到1萬5000元不等；詐騙者通常冒充移民官員、律師、政府官員甚至法官，並利用社群媒體廣告、或撥電、簡訊傳等發送詐騙信息來尋找下手目標。

市長移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，他的父親就曾是移民服務詐騙的受害者，因此他深知這會對家庭和個人造成的困難；他指出，當新移民來到這裡時，由於語言不通，更傾向於信任自己的同鄉，而這樣的同鄉詐騙、熟人作案行為，最近也明顯增加。

布碌崙地方檢察官辦公室移民事務特別顧問薩特納林。(記者范航瑜╱攝影)
布碌崙地方檢察官辦公室移民事務特別顧問薩特納林。(記者范航瑜╱攝影)

移民 布碌崙 華人

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