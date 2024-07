華人移民受害多 慈善座談防詐騙

市長移民事務辦公室局長卡斯特羅。(記者范航瑜/攝影)

新移民 初來乍到,常因語言不通淪為詐騙受害者,導致他們成為最需要正確資訊的群體;為此紐約總教區天主教慈善機構(Catholic Charities of the Archdiocese of New York)與多個機構近期合作舉辦一場針對移民詐騙的講座,幫助人們學習識別移民服務詐騙、避免蒙受損失。

當日的合作單位包括州新美國人辦公室、市長移民事務辦公室及布碌崙 (布魯克林)地方檢察官辦公室,布碌崙地檢移民事務特別顧問薩特納林(David Satnarine)指出,其所在的轄區,華人 是移民騙局的常見受害者;早在2016年就出現了針對華裔老人的祈福黨(又稱金光黨),近年來又出現許多欺詐性移民服務人員,譬如冒充律師,騙取錢財後「人間蒸發」。

薩特納林建議,華人在尋求移民相關的建議時,特別需要繳費的話務必留意一些危險信號;首先,任何只接受現金的交易都是嚴重的危險信號,其次如果有人要求自己簽署一份文件,但從未透露過該文件的內容、或沒有翻譯的版本,請提高警惕。

他強調,如果民眾懷疑自己是移民詐騙的受害者,請隨時撥打熱線電話,天主教慈善機構的熱線為1-888-958-5264,或可撥打布碌崙地方檢察官辦公室的移民熱線至(718)250-3333。

紐約總教區天主教慈善機構執行董事沙利文(Kevin Sullivan)表示,該機構在過去三個月中收到的欺詐投訴數量與前一年一樣多,詐騙金額從40元到1萬5000元不等;詐騙者通常冒充移民官員、律師、政府官員甚至法官,並利用社群媒體廣告、或撥電、簡訊傳等發送詐騙信息來尋找下手目標。