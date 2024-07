布碌崙區長 啟動殘障人士驕傲月

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索在殘障人士驕傲月啟動活動上講話。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)攜手「殘障人士團結會」(Disability Unite),日前在區政廳大樓舉行記者會,啟動殘障人士驕傲月(Disability Pride Month),並舉辦慶祝活動,敦促更好包容殘障人士並提供更多服務。

每年的7月是美國的殘障人士驕傲月。布碌崙區長雷諾索在致辭中說,他首先要向紐約市 近100萬殘障人士致敬,向殘障人士勇敢迎接挑戰,自立自強的精神表示敬意。他說自己上任以來一直致力於為弱勢社區謀福祉,希望以後能做得更多。他強調,布碌崙是獨立、自由和無障礙的,殘障人士無疑屬於這裡,所有人都應當獲得工作、上學和享受公共空間的基本權利,「不要忘記傳播愛,這正是布碌崙的方式。」雷諾索還稱讚了倡導為所有人提供公平服務和無障礙環境的「殘障人士團結會」等組織。

此次慶祝活動在嘉賓致辭的同時提供現場手語翻譯,並用電子大屏幕實時顯示字幕,方便有聽力障礙等殘疾的民眾了解會議實況。蘇(Kimberley Sue)在現場用手語進行音樂表演,並與殘疾人開心互動,現場觀眾也參與進來,共同分享無聲音樂。

與會者接著還應邀參加了由布碌崙殘障人士獨立中心(Brooklyn Center for Independence of the Disabled)主持的包容殘障人士研討會(Disability Inclusion Workshop),了解為何殘障社區中的同伴支持十分重要,以及該中心的殘障人士熱線(Disability Warmline)計畫如何為有需要的殘障人士提供一個安全的空間,研討會讓參與者談論自己獨特的經歷和感受。

此次慶祝活動是布碌崙「殘疾人驕傲月」系列活動之一。12日(周五)上午11時至下午1時,布碌崙公共圖書館 (BPL)將在中央分館(Central Library)舉辦「發育障礙資源展示」(Developmental Disability Resource Fair),歡迎關注自閉症、智力障礙等問題的民眾踴躍前往參與,獲取所需的資訊。布碌崙圖書館中央分館地址:10 Grand Army Plaza。