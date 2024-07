經文處與友邦研討永續發展目標

經文處與友邦貝里斯及帛琉,於12日晚在曼哈頓中城合辦研討會。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處與友邦貝里斯及帛琉,於12日晚在曼哈頓 中城合辦研討會,會上貝里斯永續發展暨氣候變遷 部長Orlando Habet及帛琉衛生部長Gaafar Uherbelau發表專題演講,介紹台灣如何協助實現聯合國 「永續發展目標」(SDGs),包括多國駐聯合國常任代表及官員、聯合國社群等各界人士共約60人出席。

研討會以「透過全球夥伴關係有效落實永續、堅韌及創新發展方案」(Effective Delivery of Sustainable, Resilient, and Innovative Solutions for Development through Global Partnerships)為題,由哥倫比亞大學永續發展中心執行主任Yanis Ben Amor主持。另邀請財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍及美國專家進行小組討論。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章在致詞時,就貝里斯與帛琉在聯合國「永續發展高階政治論壇」(HLPF)發表「國家自願檢視報告」(VNR)時,提到與台灣的緊密合作表達感謝,並呼籲聯合國落實「不遺漏任何人」的承諾,讓台灣參與聯合國。

帛琉常代Ilana Seid大使則表示台灣為協助帛琉實現SDGs的關鍵夥伴,雙方在糧食安全、農業、公衛、教育等領域密切合作。

貝里斯永續發展暨氣候變遷部長Orlando Habet表示,氣候變遷、衝突、科技轉型、經濟不確定性等發展挑戰,有賴國際合作共同因應。貝里斯與台灣擁有堅實夥伴關係,兩國在基礎建設、資通訊科技、農業與糧食安全、公共衛生、教育、氣候行動、婦女及青年賦權、人道援助與災害防救等領域密切合作,共同推進消除貧窮與飢餓、減少不平等、潔淨能源、氣候行動等。

帛琉衛生部長Gaafar Uherbelau表示,帛琉預計2030年前僅可實現30% SDGs,面對眾多前所未見的挑戰,必須與台灣等盟友及夥伴合作。台灣針對17項SDGs提供帛琉全方位協助,特別在衛生方面派遣醫療團隊赴帛琉協助、培訓醫護人員、提供視訊醫療設備、改善糧食安全與營養等。

史立軍以該會協助太平洋島國改善糧食安全為例,說明該會派遣專家深入當地瞭解實際需求,並結合台灣農業科技等優勢領域提供具體協助。