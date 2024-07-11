港務局無人接駁車 下周甘迺迪機場試點

下周起，自動駕駛接駁車將首次亮相甘迺迪國際機場，並限期免費向公眾開放。(取自紐新港務局)

儘管自動駕駛出租車在紐約遇阻，公共交通系統率先採用了這一跨時代的技術，下周起，自動駕駛接駁車將首次亮相甘迺迪國際機場(JFK Airport)，並限期免費向公眾開放；這是繼2019年布碌崙 (布魯克林)海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)項目之後，自動駕駛車輛第二次在紐約市公開測試。

據官方消息，紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)將正式開展自動駕駛技術試點計畫，兩輛自動駕駛接駁車將於下周首次亮相甘迺迪機場的九號停車場內，免費運送乘客；接駁車可容納超過八名站立的乘客，不過在測試期間，乘客需坐下並繫上安全帶，因此兩車只能各載八人。

盡管不需要司機，這兩輛車內仍會設有安全員，負責迎接和引導乘客。(取自紐新港務局)

這些接駁車由紐西蘭公司Ohmio開發，車身是顯眼的藍色和黃色，並貼有自動駕駛標誌，儘管不需要司機，這兩輛車內仍有安全員，負責迎接和引導乘客；港務局官員表示，此項技術此前已在新澤西州紐瓦克機場 (Newark Airport)等地的空停車場內測試。

消息指，九號停車場不僅面積大，還與機場快綫(AirTrain)的弗茨大道(Lefferts Boulevard)和霍華德海灘(Howard Beach)站相連，旅客們可以在十幾個站點中的任一處搭乘。

下周起將會有一輛接駁車在停車場內行駛，但之後會逐漸增加，形成車隊；港務局創新項目主任魏內(Seth Wainer)表示，該試點項目的目標是為更多機場顧客提供服務，他保證港務局不會因為這項技術而削減員工數量。

港務局自2022年以來就一直測試自動駕駛車輛，據港務局的消息，全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)已批准這項自動駕駛接駁車的載客服務。