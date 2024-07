港務局無人接駁車 下周甘迺迪機場試點

下周起,自動駕駛接駁車將首次亮相甘迺迪國際機場,並限期免費向公眾開放。(取自紐新港務局)

儘管自動駕駛出租車在紐約遇阻,公共交通系統率先採用了這一跨時代的技術,下周起,自動駕駛接駁車將首次亮相甘迺迪國際機場(JFK Airport),並限期免費向公眾開放;這是繼2019年布碌崙 (布魯克林)海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)項目之後,自動駕駛車輛第二次在紐約市公開測試。

據官方消息,紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)將正式開展自動駕駛技術試點計畫,兩輛自動駕駛接駁車將於下周首次亮相甘迺迪機場的九號停車場內,免費運送乘客;接駁車可容納超過八名站立的乘客,不過在測試期間,乘客需坐下並繫上安全帶,因此兩車只能各載八人。

盡管不需要司機,這兩輛車內仍會設有安全員,負責迎接和引導乘客。(取自紐新港務局)

這些接駁車由紐西蘭公司Ohmio開發,車身是顯眼的藍色和黃色,並貼有自動駕駛標誌,儘管不需要司機,這兩輛車內仍有安全員,負責迎接和引導乘客;港務局官員表示,此項技術此前已在新澤西州紐瓦克機場 (Newark Airport)等地的空停車場內測試。

消息指,九號停車場不僅面積大,還與機場快綫(AirTrain)的弗茨大道(Lefferts Boulevard)和霍華德海灘(Howard Beach)站相連,旅客們可以在十幾個站點中的任一處搭乘。

下周起將會有一輛接駁車在停車場內行駛,但之後會逐漸增加,形成車隊;港務局創新項目主任魏內(Seth Wainer)表示,該試點項目的目標是為更多機場顧客提供服務,他保證港務局不會因為這項技術而削減員工數量。

港務局自2022年以來就一直測試自動駕駛車輛,據港務局的消息,全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)已批准這項自動駕駛接駁車的載客服務。