市府被欠水費10億 州府列「榜首」
數據顯示，截止4月份，紐約市遭拖欠水費和廢水處理費高達10億元。而根據紐約時報獲得的一份紐約市前20名拖欠水費者的內部名單顯示，拖欠市府金額最高的竟然是州府。
在這份名單上前三名最高欠費用戶分別是由州政府控制的大都會運輸署(MTA)；曼哈頓西區的河岸州立公園(Riverbank State Park)和由紐約州和新澤西州共同監管的紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)。根據市府的計算，這些機構拖欠款項累計到達了7650萬元，占總欠款金額的近8%。
而這些被指拖欠水費的單位對自己的欠費帳單提出質疑。大都會運輸署與紐新港航局運作的許多設施都沒有安裝水錶，這也加劇了對於確切用水量的爭議。但據市環境保護局(Department of Environmental Protection)稱，在新冠疫情期間，大都會運輸署和紐新港航局曾停止支付過部分帳單。
但今年紐約市的水費上漲，罪魁禍首不僅僅是這些欠債者，還有市長亞當斯(Eric Adams)重新徵收的所謂隱形稅。亞當斯通過重啟向水務委員會(New York City Water Board)收取供水和污水處理系統「租賃費」，計畫未來四年內將水務委員會的14多億元租賃費轉入市府財政中。對此，水務委員會罕見得公開斥責亞當斯的決策，於6月一致通過了一項並不具約束力的決議，呼籲市長取消「租賃費」的支付。
亞當斯政府並沒有聽從水務委員會的意願。同時，他對水費欠債的個人仍舊採取強硬立場：市政府目前正計畫恢復對拖欠水費的私人住宅的留置權。反對者稱，此舉可能導致陷入困境的紐約市民失去住所。
而對於欠款最多的州立機構，市政府則採取了更有耐心的態度。環境保護局的發言人稱，目前正在討論這些州立機構的欠款問題。
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