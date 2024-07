市府被欠水費10億 州府列「榜首」

拖欠紐約市水費最多的為三個州立機構。(特約記者曹馨元 / 攝影)

數據顯示,截止4月份,紐約市 遭拖欠水費和廢水處理費高達10億元。而根據紐約時報獲得的一份紐約市前20名拖欠水費者的內部名單顯示,拖欠市府金額最高的竟然是州府。

在這份名單上前三名最高欠費用戶分別是由州政府控制的大都會 運輸署(MTA);曼哈頓西區的河岸州立公園(Riverbank State Park)和由紐約州和新澤西州共同監管的紐新港航局(Port Authority of New York and New Jersey)。根據市府的計算,這些機構拖欠款項累計到達了7650萬元,占總欠款金額的近8%。

而這些被指拖欠水費的單位對自己的欠費帳單提出質疑。大都會運輸署與紐新港航局運作的許多設施都沒有安裝水錶,這也加劇了對於確切用水量的爭議。但據市環境保護局(Department of Environmental Protection)稱,在新冠疫情期間,大都會運輸署和紐新港航局曾停止支付過部分帳單。

但今年紐約市的水費上漲,罪魁禍首不僅僅是這些欠債者,還有市長亞當斯 (Eric Adams)重新徵收的所謂隱形稅。亞當斯通過重啟向水務委員會(New York City Water Board)收取供水和污水處理系統「租賃費」,計畫未來四年內將水務委員會的14多億元租賃費轉入市府財政中。對此,水務委員會罕見得公開斥責亞當斯的決策,於6月一致通過了一項並不具約束力的決議,呼籲市長取消「租賃費」的支付。

亞當斯政府並沒有聽從水務委員會的意願。同時,他對水費欠債的個人仍舊採取強硬立場:市政府目前正計畫恢復對拖欠水費的私人住宅的留置權。反對者稱,此舉可能導致陷入困境的紐約市民失去住所。