旅遊旺季 康尼島盛夏免費活動多

康尼島2022年沙雕比賽的參賽作品之一。(記者胡聲橋/攝影)

炎炎夏日來臨,位於布碌崙 (布魯克林)南部的康尼島 進入了黃金旅遊季,有眾多遊樂設施的月神公園和康尼島海灘始終是遊客流連忘返之地。康尼島每年都為當地居民和遊客準備不少免費活動。根據康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)的介紹,今年夏季的活動更是豐富多彩,不容錯過。

其中,第三屆年度老爺車展將於7月18日舉行,該活動也將在西12街交衝浪大道處舉行,也是紐約市「開放街道」(Open Streets)活動的一部分。

「派拉蒙電影之夜」免費電影放映活動將於7月11日至8月8日每周四晚在康尼島海灘上舉辦,放映的影片包括「殺神輓歌」(The Warriors,又譯「戰士幫」)、「不可能的任務:致命清算」(Mission: Impossible-Dead Reckoning,又譯「碟中諜7:致命清算」)、「媽的多重宇宙 」 (Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)、「愛情和籃球」(Love & Basketball)等。

業餘愛好者和專業藝術家都可以參加第32屆年度沙雕比賽,並有機會贏得現金獎勵。比賽將於8月17日上午11時至下午4時在史迪威大道(Stillwell Avenue)交西12街附近的康尼島海灘舉行。

此外,康尼島每周五都將舉行免費的煙火表演,一直持續到勞工節。周五晚的煙火將於晚上9時45分左右從西12街的海灘上發射。