華埠小商戶獎報名 5000元等你拿　

華埠 社區機構「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)近日開放2024年度小商戶獎(Small Business Awards)提名,屆時,將有四家小商家將獲發由此機構提供的5000元長壽基金(Longevity Fund Grant),機構呼籲商家以及民眾踴躍報名。

本次小商戶獎分為四個類別:表彰在華埠歷史悠久、影響深遠的企業的名人堂獎(Hall of Fame Award),鼓勵新創公司及具有開拓性企業的光明開端獎(Bright Beginning Award)、獎勵服務社區的組織、企業或個人的華埠精神獎(Spirit of Chinatown),與由居民投票而選出的粉絲喜愛獎(Fan Favorite Award)。

「歡迎來到華埠」表示,小商業是華埠的核心,也是支撐華埠的主心骨。這些小商家為曼哈頓華埠帶來了它獨特的魅力。然而,受到疫情的影響,有不少華埠商家出現了生存危機,而「歡迎來到華埠」的長壽基金,就旨在幫助這些小商家繼續在華埠立足,小商戶獎更是表彰了他們對華人群體的貢獻。

在上一屆的小商戶獎中,宏安豆腐店獲得了名人堂獎,Yu and Me Books獲得了光明開端獎,Run for Chinatown獲得了華埠精神獎,而粉絲喜愛獎則由華埠聯誼舞廳Imperial Ballroom獲得。

「歡迎來到華埠」現已開放提名,廣大群眾需要在提名時附上提名理由。粉絲喜愛獎會在7月中開啟群眾投票,而獎項則會在8月中發布。感興趣的讀者,可以前往官網提名喜愛的華埠商家:https://shorturl.at/pcvTu。