華埠小商戶獎報名 5000元等你拿　

華埠 社區機構「歡迎來到華埠」（Welcome to Chinatown）近日開放2024年度小商戶獎（Small Business Awards）提名，屆時，將有四家小商家將獲發由此機構提供的5000元長壽基金（Longevity Fund Grant），機構呼籲商家以及民眾踴躍報名。

本次小商戶獎分為四個類別：表彰在華埠歷史悠久、影響深遠的企業的名人堂獎（Hall of Fame Award），鼓勵新創公司及具有開拓性企業的光明開端獎（Bright Beginning Award）、獎勵服務社區的組織、企業或個人的華埠精神獎（Spirit of Chinatown），與由居民投票而選出的粉絲喜愛獎（Fan Favorite Award）。

「歡迎來到華埠」表示，小商業是華埠的核心，也是支撐華埠的主心骨。這些小商家為曼哈頓華埠帶來了它獨特的魅力。然而，受到疫情的影響，有不少華埠商家出現了生存危機，而「歡迎來到華埠」的長壽基金，就旨在幫助這些小商家繼續在華埠立足，小商戶獎更是表彰了他們對華人群體的貢獻。

在上一屆的小商戶獎中，宏安豆腐店獲得了名人堂獎，Yu and Me Books獲得了光明開端獎，Run for Chinatown獲得了華埠精神獎，而粉絲喜愛獎則由華埠聯誼舞廳Imperial Ballroom獲得。

「歡迎來到華埠」現已開放提名，廣大群眾需要在提名時附上提名理由。粉絲喜愛獎會在7月中開啟群眾投票，而獎項則會在8月中發布。感興趣的讀者，可以前往官網提名喜愛的華埠商家：https://shorturl.at/pcvTu。