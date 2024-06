移民月 市長辦公室推參與式預算

藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)與紐約市府和移民母親合作,推出了Sunnies藝術計畫,這些手工製作的黃色小人形象代表著每一位紐約人。(記者范航瑜╱攝影)

市長移民 事務辦公室(MOIA)與公民參與委員會(CEC)5日在下城移民傳統廣場(Immigrant Heritage Plaza)合作舉辦「人民的稅錢」參與式預算 項目慶祝活動,迎接全國移民月,並表彰移民社區對紐約做出的諸多貢獻。

移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示,該廣場去年1月正式更名,以紀念建造紐約市的移民,「無論移民身分如何,無論你說什麼語言,只要你在紐約,都可以就城市預算發表意見。因為這裡就是我們的家。」

卡斯特羅分享了他前一天在廣場附近與一位售賣芒果的移民女士的對話。這位女士帶著三歲的孩子在紐約謀生,「她讓我想起了我的媽媽。而今天在這裡,她也能像任何一位紐約市民一樣,投票 選出自己支持的預算提案。」

公民參與委員會主席賽義德(Sarah Sayeed)表示,自己小時候隨父母移民到美國,深知疏離和缺乏歸屬感的痛苦。「我不確定自己是否有朝一日有能力照顧我的家人。但今天,身為紐約人,我為紐約能為我們創造的可能性感到自豪。」

「人民的稅錢」參與式預算本年度的主題是「群策群力——你的稅錢、你的社區、你的投票」(Play Your Part – Your Money, Your Community, Your Vote)。今年曼哈頓社區可投票的項目包括為弱勢群體提供寵物護理、為護工提供可供休息的社區空間、為女性提供自衛教育課程、為年輕母親提供懷孕和產後護理等支持。這些項目預算皆為15萬元。

即日起至6月12日,紐約市居民可以在線上投票,決定350萬元的城市資金該如何使用。無論移民身分如何,11歲及以上的紐約市民都可以投票,選擇自己支持的城市專案。居民可以通過在線平台on.nyc.gov/pb投票,了解更多資訊,可瀏覽participate.nyc.gov。