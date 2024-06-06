我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一覺醒來成全球第13大富豪 黃仁勳對身價暴漲這樣說

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

移民月 市長辦公室推參與式預算

記者范航瑜╱紐約報導
藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)與紐約市府和移民母親合作，推出了Sunnies藝術計畫，這些手工製作的黃色小人形象代表著每一位紐約人。(記者范航瑜╱攝影)
藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)與紐約市府和移民母親合作，推出了Sunnies藝術計畫，這些手工製作的黃色小人形象代表著每一位紐約人。(記者范航瑜╱攝影)

市長移民事務辦公室(MOIA)與公民參與委員會(CEC)5日在下城移民傳統廣場(Immigrant Heritage Plaza)合作舉辦「人民的稅錢」參與式預算項目慶祝活動，迎接全國移民月，並表彰移民社區對紐約做出的諸多貢獻。

移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，該廣場去年1月正式更名，以紀念建造紐約市的移民，「無論移民身分如何，無論你說什麼語言，只要你在紐約，都可以就城市預算發表意見。因為這裡就是我們的家。」

卡斯特羅分享了他前一天在廣場附近與一位售賣芒果的移民女士的對話。這位女士帶著三歲的孩子在紐約謀生，「她讓我想起了我的媽媽。而今天在這裡，她也能像任何一位紐約市民一樣，投票選出自己支持的預算提案。」

公民參與委員會主席賽義德(Sarah Sayeed)表示，自己小時候隨父母移民到美國，深知疏離和缺乏歸屬感的痛苦。「我不確定自己是否有朝一日有能力照顧我的家人。但今天，身為紐約人，我為紐約能為我們創造的可能性感到自豪。」

「人民的稅錢」參與式預算本年度的主題是「群策群力——你的稅錢、你的社區、你的投票」(Play Your Part – Your Money, Your Community, Your Vote)。今年曼哈頓社區可投票的項目包括為弱勢群體提供寵物護理、為護工提供可供休息的社區空間、為女性提供自衛教育課程、為年輕母親提供懷孕和產後護理等支持。這些項目預算皆為15萬元。

即日起至6月12日，紐約市居民可以在線上投票，決定350萬元的城市資金該如何使用。無論移民身分如何，11歲及以上的紐約市民都可以投票，選擇自己支持的城市專案。居民可以通過在線平台on.nyc.gov/pb投票，了解更多資訊，可瀏覽participate.nyc.gov。

活動最後，移民事務辦公室表彰了國際援助組織及多位移民母親，她們與公民參與委員會及藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)合作，推出了Sunnies藝術計畫，作為「人民的稅錢」項目的吉祥物。這些手工製作的黃色小人形象不一，代表著不同職業不同身分的紐約人。

藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)與紐約市府和移民母親合作，推...
藝術家阿爾博萊達(Yazmany Arboleda)與紐約市府和移民母親合作，推出了Sunnies藝術計畫，這些手工製作的黃色小人形象代表著每一位紐約人。(記者范航瑜／攝影)
移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)。(記者范航瑜／攝影)
移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)。(記者范航瑜／攝影)
活動最後，移民事務辦公室表彰了國際援助組織及多位移民母親。(記者范航瑜／攝影)
活動最後，移民事務辦公室表彰了國際援助組織及多位移民母親。(記者范航瑜／攝影)

移民 投票 預算

上一則

班森賀88歲華翁走失 家人急尋

下一則

減少犯罪 市長:加強取締非法電單車

延伸閱讀

轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟擬提告

轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟擬提告
紐約華裔律師李進進命案 張曉寧再做精神鑑定

紐約華裔律師李進進命案 張曉寧再做精神鑑定
拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了
CNN總結對拜登邊境新政策的三大疑問

CNN總結對拜登邊境新政策的三大疑問

熱門新聞

一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26
紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

2024-06-04 07:18
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了