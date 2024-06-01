反同意之城 朱雅婷為亞裔發聲

朱雅婷代表「亞潮萌」參與市政廳集會，反對「同意之城」計畫。(記者范航瑜╱攝影)

來自五大區的數十名居民和維權組織「拯救一戶住宅」(S.A.V.E. 1-Family New York，Statewide Alliance Vs. Elimination of 1-Family Zoning in New York)，於5月31日一同在曼哈頓下城市政廳公園舉行集會，反對市府改革土地分區的「同意之城」(City of Yes)計畫，尤其是其中涉及一戶和兩戶住宅專用區的部分。「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷到場支持，並為亞裔 居民發聲。

「同意之城」系列提案中，包含一條取消現有的一戶和兩戶住宅專用區的提案。這部分區域總共占紐約市 住房的25%。新計畫建議取消這部分區域，允許在這些區域上新建三到五層樓的中型公寓，從而創造更多住宅。「拯救一戶住宅」則駁斥稱，此舉只會用市場價格的租賃單位取代自有住房，損害業主的房產價值。

朱雅婷表示，大多數亞裔居民、業主和選民都不同意這一提案。她指出，亞裔紐約市民擁房率高，在皇后區、布碌崙 (布魯克林)和史泰登島都有亞裔社區，尤其是人數密集的華人社區。「我們中許多人都是移民，他們將一生的積蓄投入到購置房產，在我們的社區紮根，為退休積蓄，傳遞給下一代。同意之城不僅會為房產市場帶來不確定性，還會降低我們的生活品質。」

朱雅婷還提到，「同意之城」計畫將取消所有住宅停車要求是「無稽之談」，並稱此舉或將使本來就擁擠的交通問題進一步惡化。

代表南布碌崙選區的州眾議員威利斯(Jaime Williams)說，同意之城宣稱需要蓋樓來解決住房危機，只是「踩在人民背上所製造出來的幻覺」，最終只會讓民眾的存款縮水。

市議會的兩個委員會，在5月22日曾針對市長亞當斯提出的「同意之城」計畫進行投票，最終以多數票通過大部分修改提案。市議會預計將在6月6日(周四)進行最終投票。