反同意之城 朱雅婷為亞裔發聲

朱雅婷代表「亞潮萌」參與市政廳集會,反對「同意之城」計畫。(記者范航瑜╱攝影)

來自五大區的數十名居民和維權組織「拯救一戶住宅」(S.A.V.E. 1-Family New York,Statewide Alliance Vs. Elimination of 1-Family Zoning in New York),於5月31日一同在曼哈頓下城市政廳公園舉行集會,反對市府改革土地分區的「同意之城」(City of Yes)計畫,尤其是其中涉及一戶和兩戶住宅專用區的部分。「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷到場支持,並為亞裔 居民發聲。

「同意之城」系列提案中,包含一條取消現有的一戶和兩戶住宅專用區的提案。這部分區域總共占紐約市 住房的25%。新計畫建議取消這部分區域,允許在這些區域上新建三到五層樓的中型公寓,從而創造更多住宅。「拯救一戶住宅」則駁斥稱,此舉只會用市場價格的租賃單位取代自有住房,損害業主的房產價值。

朱雅婷表示,大多數亞裔居民、業主和選民都不同意這一提案。她指出,亞裔紐約市民擁房率高,在皇后區、布碌崙 (布魯克林)和史泰登島都有亞裔社區,尤其是人數密集的華人社區。「我們中許多人都是移民,他們將一生的積蓄投入到購置房產,在我們的社區紮根,為退休積蓄,傳遞給下一代。同意之城不僅會為房產市場帶來不確定性,還會降低我們的生活品質。」

朱雅婷還提到,「同意之城」計畫將取消所有住宅停車要求是「無稽之談」,並稱此舉或將使本來就擁擠的交通問題進一步惡化。

代表南布碌崙選區的州眾議員威利斯(Jaime Williams)說,同意之城宣稱需要蓋樓來解決住房危機,只是「踩在人民背上所製造出來的幻覺」,最終只會讓民眾的存款縮水。

市議會的兩個委員會,在5月22日曾針對市長亞當斯提出的「同意之城」計畫進行投票,最終以多數票通過大部分修改提案。市議會預計將在6月6日(周四)進行最終投票。