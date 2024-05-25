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功夫書法 40磅毛筆寫260字心經 6月上州展覽

記者高雲兒／紐約報導
武術書法家王厚堂將於6月1日(周六)舉辦主題為「功夫墨」(Kung-Fu Ink)的武術書法展開幕式，屆時將展示王厚堂用40磅毛筆寫下的260字心經，展覽持續一個月，有興趣的民眾歡迎前往。(主辦方提供)
武術書法家王厚堂將於6月1日(周六)舉辦主題為「功夫墨」(Kung-Fu Ink)的武術書法展開幕式，屆時將展示王厚堂用40磅毛筆寫下的260字心經，展覽持續一個月，有興趣的民眾歡迎前往。(主辦方提供)

武術書法家王厚堂，將於6月1日(周六)舉辦主題為「功夫墨」(Kung-Fu Ink)的武術書法展開幕式，屆時將展示王厚堂用40磅毛筆寫下的260字心經，展覽持續一個月，有興趣的民眾歡迎前往。

王厚堂生出生於山東，七歲開始練武，青年時期拜林世英關門弟子李英奇為師，成為林氏鐵砂掌第三代掌門人，同時秉承家學，在七歲開始臨貼習字，青年時代曾受到書畫家王仲年和王澍父子的薰染和指點，因此王厚堂在書法和武學上都頗有心得。

本次展覽，王厚堂將一紙一字，運用墨分五色的書寫技法，用其自製鐵筆書寫260字的「心經」；王厚堂說，因為鐵筆重逾40磅，寫字時也如猶如拳法中的一招一式，武術拳勢中的起伏、行勢、運氣、使轉、騰挪化為筆勢與字勢，所以展覽名為「功夫墨」。

此次展覽由科恩(Ethan Cohen)和喻干策畫，他們表示，這是對現代視覺圖式體驗和傳統水墨連接的一次大膽嘗試，既不失中華書法的傳統筆法，又將五色墨與傳統水量技法運用於書法之中，放大了書法的水墨效果，並充分彰現了氣韻在獨體字書法的功夫效應。

開幕式將於6月1日下午3時至5時在紐約比肯鎮(Beacon)的伊森·科恩(Ethan Cohen Gallery)畫廊舉辦，地址為：211 Fishkill Ave, Beacon, NY 12508。展覽持續到6月30日。

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