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五區單車暢遊 3.2萬人雨中奔馳

記者許君達／紐約報導
華人騎士與參與騎行的華裔州參議員劉醇逸(左三)合影。(讀者提供)
華人騎士與參與騎行的華裔州參議員劉醇逸(左三)合影。(讀者提供)

「紐約五區單車暢遊」(TD Five Boro Bike Tour)5日在雨中開幕。雖然天氣濕冷，但還是有超過3萬2000名單車騎士參與了這場全程共40哩的騎行活動，其中也有不少華人騎士。參與者普遍表示，能夠在平時難以騎車經過的路徑上以一種別致的角度觀賞這座城市，是一種難忘的體驗。

「紐約五區單車暢遊」活動始於1977年，從最初僅組織高中生參與的一項課外活動發展至今，成為一項每年都能吸引數萬人參與的紐約市標誌性公共活動。今年的騎行路線從曼哈頓下城的砲台公園(The Battery)起始，沿曼哈頓島一路北上進入布朗士，再沿曼哈頓東側的羅斯福高速路(FDR Drive)至皇后大橋(Queensboro Bridege)。進入皇后區後，先向北行至阿斯托利亞(Astoria)附近，再沿東河河岸一路向南，縱貫長島市(Long Island City)後進入布碌崙(布魯克林)，並沿布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)一直南行至維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)，最後在史泰登島上結束。

今年的單車暢遊活動正逢雨天，對參與者構成了一定的障礙。華人吳文迪介紹，當日中午11時左右開始下雨，到下午1時許，雨勢漸大，當時她剛剛騎到布碌崙。由於騎行經驗不夠豐富，加之前半程體力消耗較大，因而在到達布碌崙市中心附近時，她在同行友人的建議下不得不放棄了行程。

即使沒能完成全部的騎行，吳文迪也表示此行收穫滿滿。「有機會去到了很多平時無法到達的地方」，比如令她印象最深刻的是，在橫跨皇后區與布碌崙之間的科修斯克高架橋(Kosciuszko Bridge)上遠觀曼哈頓宏偉的天際線，就讓平時不常開車的她感到眼前一亮。

愛好跑馬拉松的布碌崙華人胡喬治用了大約5小時完成了全部40哩的騎行，他表示，與馬拉松相比，騎車的難度屬於娛樂性的。雖然住在紐約多年，但一天之內跑遍五個區並一路欣賞別樣風景，還是一段很美好的經歷。不過他也提到，雨天對於遊覽性質的影響還是比較大，因為天氣冷、衣服濕，大家都只想盡快騎到終點完成任務，如果是晴天，則心情會好得多。

今年的活動有超過3萬2000人參加。(受訪者提供)
今年的活動有超過3萬2000人參加。(受訪者提供)
2024年度「紐約五區單車暢遊」雨中開跑。(讀者提供)
2024年度「紐約五區單車暢遊」雨中開跑。(讀者提供)
參與者能夠以平時難以到達的視角觀賞紐約市的風景。(受訪者提供)
參與者能夠以平時難以到達的視角觀賞紐約市的風景。(受訪者提供)

布碌崙 曼哈頓 皇后區

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