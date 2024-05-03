我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

布碌崙第一所亞裔命名學校 劉文健小學剪綵

記者顏潔恩／紐約報導
以華裔警探英雄劉文健命名的布碌崙331小學，2日在校門前舉行命名剪綵儀式。(記者顏潔恩 / 攝影)
以華裔警探英雄劉文健命名的布碌崙331小學，2日在校門前舉行命名剪綵儀式。(記者顏潔恩 / 攝影)

華裔警探英雄劉文健命名的布碌崙(布魯克林)331小學，2日在校門前舉行命名剪綵儀式，包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的政警、教育界的高層人員，均親自出席了當日活動；該校命名為「劉文健公民領導力與創業學校」(Wenjian Liu School of Civic Leadership and Entrepreneurship)，為布碌崙第一所以亞裔美國人命名的學校，且在亞太裔傳統月期間成功推動，令不少亞裔感到非常榮耀。

亞當斯表示，當年悲劇發生時，作為布碌崙區長的他接獲電話趕到現場，對於槍手帶著那樣強烈意圖的行動，他不得不深思當時市警們的處境；而當劉文健的軀體埋葬後，他的家人化悲痛為力量，創立劉文健基金會，繼續以他的名字做有意義的事，「一年之中好幾次，我會探望劉文健的父母，他們總是以他為傲，而劉安兒則有著與他父親在世時如出一轍的精神。」

負責推動此事的莊文怡表示，要感謝很多人的付出，才有了當日以劉文健的名字命名小學的重要時刻，這是紀念華裔社區英雄最好的方式；今年不僅正值劉文健去世十周年，命名儀式又在慶祝亞太裔傳統月期間舉辦，創下了布碌崙有史以來以亞裔名字來命名學校的先例，這份努力承載太多重要的紀念意義，「亞裔對這個國家作出了傑出的貢獻，我們的故事即是美國人的故事，貢獻或犧牲都很重要，日後每當年輕的亞裔美國人經過此處時，他們必定會產生濃烈的文化情感聯繫。」

劉文健的遺孀陳佩霞表示，她與劉文健一樣都是中國移民，在布碌崙的同個社區長大，她希望在331小學就讀的學生，世世代代都能了解到劉文健的故事，並追隨他的腳步、勇敢實現心中的美國夢，做他們想做的事；她感謝所有推動此事的人，讓劉文健的名字永世流傳，劉家人對於這份厚愛和支持會銘記在心。

331小學華裔校長林秋芳(Lisa Lin)表示，儘管這是一段很艱難的歷史，但劉文健留下的遺產和精神將會流芳百世，激勵這裡的學生；未來將以劉文健的名義，在校園內推動大量的教育性項目，並與社區商家合作，給學生帶來實際的學習機會，呼籲大眾日後有機會應多造訪校園。

位於戴克高地(Dyker Heights)的331小學屬於第20學區，位於13大道交63街，是該學區在未來幾年間開設的三間公校之一，將在今年秋季開課。

亞裔 布碌崙 華裔

上一則

暗訪哥大示威 市教育總監強調校園安全為重

下一則

堵車費開徵後交通配套 紐約市府擬增公車、單車專用道

延伸閱讀

挺巴學運／哥大示威 被職業的「外部煽動者」滲透？

挺巴學運／哥大示威 被職業的「外部煽動者」滲透？
仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容

仇恨犯罪愈演愈烈 紐約市府推系列課程 助公校生學習包容
挺巴學運／UCLA爆衝突停課1天 哥大示威 警清場逮300人

挺巴學運／UCLA爆衝突停課1天 哥大示威 警清場逮300人
最高6.5% 紐約市穩租公寓 或再加租

最高6.5% 紐約市穩租公寓 或再加租

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
一對夫婦在去年花了200萬元在道格拉斯頓購買退休房產，卻因為遭遇租霸，在近半年後仍然無法搬入。圖為示意圖。(路透)

紐約皇后區租霸嫌14萬「搬家費」太少 續霸占200萬豪宅

2024-04-26 17:50
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

2024-04-28 14:11
張棟志26日分享目前發生在華社多項身分盜竊、殺豬盤等詐騙手法，提醒民眾注意。(記者顏潔恩／攝影)

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

2024-04-27 06:24
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

2024-04-25 17:43
圖為「2024年紐約孔廈櫻花季」。(記者范航瑜／攝影)

華埠孔子大廈櫻花被盜 「史無前例」令人震驚

2024-04-25 21:30

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難