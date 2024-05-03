布碌崙第一所亞裔命名學校 劉文健小學剪綵

以華裔警探英雄劉文健命名的布碌崙331小學，2日在校門前舉行命名剪綵儀式。(記者顏潔恩 / 攝影)

以華裔 警探英雄劉文健命名的布碌崙 (布魯克林)331小學，2日在校門前舉行命名剪綵儀式，包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的政警、教育界的高層人員，均親自出席了當日活動；該校命名為「劉文健公民領導力與創業學校」(Wenjian Liu School of Civic Leadership and Entrepreneurship)，為布碌崙第一所以亞裔 美國人命名的學校，且在亞太裔傳統月期間成功推動，令不少亞裔感到非常榮耀。

亞當斯表示，當年悲劇發生時，作為布碌崙區長的他接獲電話趕到現場，對於槍手帶著那樣強烈意圖的行動，他不得不深思當時市警們的處境；而當劉文健的軀體埋葬後，他的家人化悲痛為力量，創立劉文健基金會，繼續以他的名字做有意義的事，「一年之中好幾次，我會探望劉文健的父母，他們總是以他為傲，而劉安兒則有著與他父親在世時如出一轍的精神。」

負責推動此事的莊文怡表示，要感謝很多人的付出，才有了當日以劉文健的名字命名小學的重要時刻，這是紀念華裔社區英雄最好的方式；今年不僅正值劉文健去世十周年，命名儀式又在慶祝亞太裔傳統月期間舉辦，創下了布碌崙有史以來以亞裔名字來命名學校的先例，這份努力承載太多重要的紀念意義，「亞裔對這個國家作出了傑出的貢獻，我們的故事即是美國人的故事，貢獻或犧牲都很重要，日後每當年輕的亞裔美國人經過此處時，他們必定會產生濃烈的文化情感聯繫。」

劉文健的遺孀陳佩霞表示，她與劉文健一樣都是中國移民，在布碌崙的同個社區長大，她希望在331小學就讀的學生，世世代代都能了解到劉文健的故事，並追隨他的腳步、勇敢實現心中的美國夢，做他們想做的事；她感謝所有推動此事的人，讓劉文健的名字永世流傳，劉家人對於這份厚愛和支持會銘記在心。

331小學華裔校長林秋芳(Lisa Lin)表示，儘管這是一段很艱難的歷史，但劉文健留下的遺產和精神將會流芳百世，激勵這裡的學生；未來將以劉文健的名義，在校園內推動大量的教育性項目，並與社區商家合作，給學生帶來實際的學習機會，呼籲大眾日後有機會應多造訪校園。

位於戴克高地(Dyker Heights)的331小學屬於第20學區，位於13大道交63街，是該學區在未來幾年間開設的三間公校之一，將在今年秋季開課。