百人會推免費華裔歷史教學課程

百人會推出免費華裔歷史教學課程,供中學教學使用。(取自課程官網)

百人會 (Committee of 100)和美國亞裔 教育項目(The Asian American Education Project)4月30日宣布,將推出一系列免費的華裔 歷史課程,供中學在教授華裔歷史使用。

該課程名為「從基礎到前沿:華裔對美國社會的貢獻」(From Foundations to Frontiers: Chinese American Contributions to the Fabric of America),是基於百人會與經濟學人智庫合作的成果,從歷史和現狀不同角度展示了華裔對美國社會的多方面貢獻。

這五套課程涵蓋華裔在商業、科學和技術、食品、藝術和電影方面的影響,以及關於永久外國人(perpetual foreigner)概念的課程。

百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai表示:「美國亞裔社區的歷史植根於創新、創造力與美,但同時也充滿了艱苦、種族主義和仇外心理。無論是高點還是低谷,是好是壞,這段歷史都應該完整地呈現給所有美國人。我們很高興能與美國亞裔教育項目合作進行這一重要項目。」

美國亞裔教育項目的聯合執行董事郭志明夫婦(Stewart Kwoh, Pat Kwoh)與盧維吉尼亞(Virginia Loh-Hagan)博士表示:「百人會的這份報告是記錄華裔故事的重要資料。我們感到無比自豪能助力這份報告普及至全國中學課堂。」

美國公校華裔歷史課程並未受到應有的重視,但近年來,各州都有所行動。2021年,伊利諾伊州成為第一個要求在公立學校教授亞裔美國歷史的州,新澤西州於2022年跟進。去年,紐約州華裔國會眾議員孟昭文(Grace Meng)和夏威夷州日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)宣布提案,倡導在學校增加教授亞太裔歷史的內容。根據百人會的研究,目前已有11個州將亞太裔研究寫入法律,並有16個州提出了建立亞太裔研究的提案。

該課程計畫現已可在百人會網站和美國亞裔教育項目網站上獲取,詳情可訪問:committee100.org/our-work/aapi-education/。